В порту Посьет завершена сборка судопогрузочной машины

На монтажной площадке АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс») произведена сборка металлоконструкций судопогрузочной машины. Новый агрегат станет финальным звеном действующего в порту автоматизированного погрузочно-перегрузочного комплекса, сообщили SeaNews в «Мечеле».

В ближайшее время на причалах №1, №2 приступят к строительству бетонного фундамента под рельсовые пути. После этого судопогрузочную машину установят на место проектного положения и выполнят монтаж противовеса (контргруза) стрелы и ряда вспомогательного инженерного оборудования. В апреле начнется возведение фундаментов под технологическую линию, состоящую из закрытых конвейерных галерей и зданий пересыпных станций, в мае — монтаж металлоконструкций технологической линии.

Пусконаладочные работы и ввод нового оборудования в опытно-промышленную эксплуатацию запланирован на 4 квартал этого года. Судопогрузочная машина предназначена для загрузки угля напрямую в трюм судна, ее мощность составит 2,5 тыс. тонн в час.

В «Мечеле» отмечают, что порт Посьет продолжает реализацию программы по техническому перевооружению производственных мощностей и уменьшению воздействия на окружающую среду. Разгрузка угля ведется вагоноопрокидывателями в закрытом здании, оборудованном системой аспирации. Передвижение угля между пересыпными станциями происходит в закрытых галереях, все пересыпные станции оснащены системами аспирации, исключающими попадание угольной пыли в атмосферу. При штабелировании угля на склад применяется система пылеподавления, установленная на стакерах-реклаймерах, для орошения складских территорий применяется автоматическая стационарная система. Продолжается строительство ветрозащитных экранов и системы очистки дождевых и талых вод. С запуском судопогрузочной машины предприятие обеспечит экологически безопасную технологию на всех этапах перевалки.

Общие инвестиции «Мечела» в создание специализированного комплекса превышают 4,5 млрд рублей. В настоящее время перевалочные мощности порта позволяют ежегодно перегружать на экспорт до 9 млн тонн угольной продукции.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Мечел»