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Тарифы на перевалку угля на Юге пересмотрят
29.08.2022

Тарифы на перевалку угля на Юге пересмотрят


    • Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел совещание по вопросам вывоза угольной продукции в регионах, сообщает пресс-служба правительства РФ. В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минтранса, ОАО «РЖД», ФАС, а также глав угледобывающих регионов.

    В ходе совещания замминистра энергетики Сергей Мочальников доложил, что одним из первоочередных вопросов, которые необходимо решить, является расширение маршрутов вывоза угля, в частности в связи с ограничениями вывоза угля на Восток, а также стоимость услуг по перевалке груза в портах Юга России

    Первый вице-премьер поручил Минэнерго подготовить и направить свои предложения, которые в дальнейшем будут проработаны всеми заинтересованными сторонами.

    По словам А.Белоусова, в связи со сложившейся ситуацией у угольных компаний выросла потребность в экспорте угля через порты Азово-Черноморского бассейна, и здесь важно обеспечить прозрачное формирование тарифов на всех этапах логистической цепочки, начиная от погрузки в вагоны и заканчивая ценообразованием на перевалку в портах.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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