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Половина готова
12.04.2022

Половина готова


    • На площадке специализированного угольного терминала АО «Ростерминалуголь» завершен монтаж более 1,8 тыс. свай (54% от планового количества) в основание ветро-пылезащитного экрана. Как сообщили SeaNews в компании, на восточном участке склада работы завершены на 100%, на северном участке – на 85%, на юге – на 60%. Всего запланировано смонтировать 3 380 свай.

    Параллельно продолжаются работы по подготовке смонтированных свай к заливке бетоном монолитного основания для последующего монтажа опор ветро-пылезащитного экрана. Весь необходимый объем опор – 776 тонн – уже доставлен на терминал. В настоящее время ведется изготовление непосредственно ветро-пылезащитных экранов. На терминал завезено уже 70% комплектующих для этого конструктивного элемента.

    Соглашение о поставках металлопродукции для ветро-пылезащитного ограждения между АО «Ростерминалуголь» и ПАО «Северсталь» было подписано в июне 2021 года в ходе Петербургского международного экономического форума. В соответствии с контрактом «Северсталь» отвечает за комплексную поставку продукции общим объемом 1300 тонн – конструкции металлических стоек каркаса и ветро-пылезащитные экраны.

    Ветро-пылезащитное ограждение протяженностью около 2 км и высотой до 20 м возводится по периметру угольного склада. Экран предназначен для обеспечения максимальной защиты окружающей среды от производственной деятельности. Инвестиции в проект превышают 600 млн рублей.

    Фото: Ростерминалуголь


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