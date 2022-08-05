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В торговом порту Посьет запущена первая очередь ветрозащитных экранов
05.08.2022

В торговом порту Посьет запущена первая очередь ветрозащитных экранов


    • В АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион Группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс») ввели в эксплуатацию первую очередь пылеветрозащитных экранов. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 180 млн рублей, рассказали SeaNews в «Мечеле».

    Протяженность первой очереди пылеветрозащитных ограждений – 82 м, они частично закрыли территорию порта со стороны поселка Посьет. Полностью систему пылеветрозащитных экранов планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. Общая длина ограждающих конструкций по периметру порта составит 550 м. 

    Защитные экраны представляют собой перфорированные волновые листы толщиной 1,5 мм. Высота варьируется от 5 до 20 м. Они способствуют рассеиванию воздушных потоков и снижению скорости ветра для того, чтобы взвешенные частицы, которые попадают в воздух в результате хранения и перегрузки угля, оставались в пределах порта и осаждались благодаря работе стационарных и мобильных установок пылеподавления.

    «Применение ветрозащитных ограждений является одной из девяти технологий, которые отражены в информационном справочнике по наилучшим доступным технологиям (НДТ) для терминалов, работающих с навалочными грузами. Эта технология хорошо себя зарекомендовала как в ряде российских, так и в зарубежных портах. Для нас это уже восьмая по счету внедренная НДТ. Инвестиции в данный проект превышают 180 млн рублей», – отметил управляющий директор АО «Торговый порт Посьет» Валентин Муртазин.

    На предприятии действует комплексная экологическая программа. Реализованы различные решения по минимизации воздействия на окружающую среду. Разгрузка угля производится вагоноопрокидывателями в закрытом здании, оснащенном системой аспирации, что позволяет исключить попадание угольной пыли в атмосферу. Пересыпные станции также оборудованы системами аспирации. Конвейерные линии закрыты металлическими галереями для предотвращения   пылеобразования. При пересыпании угля на склад продукция увлажняется с помощью водно-дисперсионных установок, которыми оснащены стакеры-реклаймеры. Во 2-м квартале 2022 года в полном объеме запущено автоматизированное оборудование для пылеподавления на складских площадках, включающее в себя 23 спринклерные установки. С введением в строй судопогрузочной машины, запланированным в 4 квартале текущего года, в порту будет обеспечена экологически безопасная технология на всех этапах перевалки угля.

    Фото предоставлено пресс-службой ПАО Мечел»


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