Порт Гдыня перенаправит в Рижский порт 5 млн тонн угля

В июле министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик посетил Рижский порт с рабочим визитом. Его сопровождала делегация предпринимателей, в том числе и руководители Управления порта Гдыня.

Как сообщает пресс-служба Рижского порта, в рамках рабочей встречи председатель правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс и председатель правления порта Гдыня Яцек Садай подписали меморандум о намерениях, предусматривающий укрепление и развитие сотрудничества между портами, а также перевалку не менее 5 млн тонн каменного угля в Рижском порту до конца этого года.

Принимая во внимание нестабильную ситуацию на мировом энергетическом рынке, нарушения поставок грузов, а также резервы перевалочных и складских мощностей портов Риги и Гдыни, руководители портов приняли решение о сотрудничестве в сфере перевалки, хранения и сортировки грузов в 2022 году, отмечается в сообщении.

По словам В.Зепса, в рамках меморандума поставлена цель до конца этого года перевалить несколько миллионов тонн угля в Рижском порту.

«Наше преимущество — современный и многофункциональный терминал на острове Криеву, резервные мощности которого позволяют эффективно переваливать внушительные объемы грузов», — отметил он.

Многофункциональный терминал на острове Криеву был введен в эксплуатацию в конце 2018 года. На терминале острова Криеву перевалка угля происходит в закрытых помещениях с помощью автоматизированной системы саморазгрузающихся вагонов. Закрытая конвейерная линия используется для транспортировки угля на суда и в обратном направлении. Для того чтобы уменьшить пылеобразование на открытых площадках хранения угля, уголь регулярно поливают водой или используют снеговые пушки в зависимости от сезона.

Напомним, что проект строительства экспортного терминала для перегрузки угля на острове Криеву был одобрен в 2009 году.

Работы по строительству угольного терминала на острове Криеву начались в 2010 году. В конце 2015 года были сданы в эксплуатацию основные объекты — четыре универсальных причала общей протяженностью 1,2 км с глубиной у причала 15,5 м. Инвестиции в проект составили порядка 162 млн евро.

Отметим, что угольный проект в основном был ориентирован на транзит российского угля. Годовой объем перевалки угля в Риге с 2010 по 2019 годы находился на уровне от 10 до более 14 млн тонн, но с осени 2020 года транзит российского угля по территории прибалтийской республики практически остановился. Российский уголь ушел в собственные порты. В результате по итогам 2020 года оборот угля в Рижском порту упал на 74% до 2,7 млн тонн. За 2021 год было обработано 1,1 млн тонн угля.

Фото: STREK LTD