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Поставки импортных товаров в августе в Россию упали на 11%
23.05.2022

Ассоциация европейского бизнеса о либерализации параллельного импорта

    • Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сформулировала свою позицию по поводу легализации в России параллельного импорта. Напомним, перечень категорий товаров и конкретных брендов, которые разрешено импортировать в Россию без получения разрешения правообладателей, был опубликован 6 мая.

    «АЕБ последовательно возражала против легализации параллельного импорта и всегда указывала на риски, связанные с несанкционированным оборотом продукции. Однако в условиях нынешнего экономического кризиса, члены АЕБ понимают, что необходимость поддержания бизнеса и экономики страны может требовать принятия непростых решений. В долгосрочной перспективе позиция АЕБ по параллельному импорту остается неизменной, но в краткосрочной повестке в отношении некоторых товаров параллельный импорт возможен в качестве исключительной временной меры, которая поможет обеспечить наличие на внутреннем рынке продукции, производство которой в Российской Федерации не налажено или прекращено/приостановлено. Этот подход мы отразили в новом Меморандуме АЕБ по параллельному импорту», – сказал генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг.

    С полным текстом меморандума можно ознакомиться ниже.

    Меморандум АЕБ по параллельному импорту


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