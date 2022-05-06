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Минпромторг утвердил перечень продукции для параллельного импорта
06.05.2022

Минпромторг утвердил перечень продукции для параллельного импорта


    • Минпромторг России подготовил Перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей) продукции, которая была введена в оборот за пределами территории Российской Федерации (Перечень товаров). Соответствующий приказ зарегистрирован Минюстом России 06 мая 2022 года.

    Механизм параллельного импорта начинает свою работу с даты регистрации приказа. Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с Приказом Минпромторга России.

    Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

    В Перечень товаров, в отношении которых допускается параллельный импорт, включена продукция как необходимая для функционирования производственных мощностей, так и широкий круг товаров потребительского сектора. Параллельный импорт не означает разрешения на ввоз и оборот контрафакта – продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда осуществляется импорт. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях введенного «недружественными» странами санкционного режима.

    29 марта 2022 года правительством Российской Федерации принято постановление №506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы».


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