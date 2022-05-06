Минпромторг утвердил перечень продукции для параллельного импорта

Минпромторг России подготовил Перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей) продукции, которая была введена в оборот за пределами территории Российской Федерации (Перечень товаров). Соответствующий приказ зарегистрирован Минюстом России 06 мая 2022 года.

Механизм параллельного импорта начинает свою работу с даты регистрации приказа. Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с Приказом Минпромторга России.

Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

В Перечень товаров, в отношении которых допускается параллельный импорт, включена продукция как необходимая для функционирования производственных мощностей, так и широкий круг товаров потребительского сектора. Параллельный импорт не означает разрешения на ввоз и оборот контрафакта – продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда осуществляется импорт. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях введенного «недружественными» странами санкционного режима.

29 марта 2022 года правительством Российской Федерации принято постановление №506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы».