ЕАЭС обнуляет пошлины на новые группы товаров и упрощает процедуры импорта

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предложение сторон о расширении перечня продукции, которая временно ввозится в ЕАЭС по нулевой ставке таможенной пошлины, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В новый список вошла широкая номенклатура товаров критического импорта, в частности, продукты питания и компоненты для их производства, упаковочные материалы, химическая продукция, комплектующие для производства и ремонта транспортных средств.

При этом по ряду товарных позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, решение по поручению Совета Комиссии будет принято в ближайшее время.

«Также в условиях внешних ограничений и с учетом сжатых сроков действия меры таможенно-тарифного регулирования решено упростить процесс ее практической реализации, отказавшись от необходимости подтверждения целевого назначения основной части ввозимых товаров», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он уточнил, что упрощение затрагивает в том числе и ранее одобренные Комиссией льготы.

Решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года.

Ранее, согласно Решению Совета ЕЭК от 17 марта 2022 года № 37, была предоставлена тарифная льгота в виде освобождения по 30 сентября 2022 года от ввозных таможенных пошлин продовольственных товаров и товаров, используемых в их производстве. Кроме того, предоставлены льготы в отношении товаров для производства и реализации продовольственной продукции; товаров для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товаров, используемых для развития цифровых технологий; товаров для производства продукции легкой промышленности, а также товаров, применяемых в строительной и транспортной отраслях.