Легализован параллельный импорт

Правительство приняло решение разрешить ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Постановление от 29 марта 2022 года №506, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт, подписано.

Перечень оригинальных товаров будет формировать Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.

«В отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию», – цитирует пресс-служба правительства РФ премьер-министра Михаила Мишустина.

В условиях внешних ограничений принятое решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.