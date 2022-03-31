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О допуске судов из «недружественных государств» в российские морские порты
31.03.2022

Легализован параллельный импорт


    • Правительство приняло решение разрешить ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Постановление от 29 марта 2022 года №506, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт, подписано.

    Перечень оригинальных товаров будет формировать Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.

    «В отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию», – цитирует пресс-служба правительства РФ премьер-министра Михаила Мишустина.

    В условиях внешних ограничений принятое решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.


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