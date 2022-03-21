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ФАС намерена легализовать параллельный импорт
21.03.2022

ФАС намерена легализовать параллельный импорт


    • Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям, заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

    «Ведомство последовательно выступает за внедрение этой меры и в настоящее время ФАС России направила в правительство соответствующий проект постановления», – цитирует пресс-служба ФАС М.Шаскольского.

    В ФАС считают, что параллельный импорт позволит решить проблемы ценовой, качественной и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей в отношении российских потребителей, а также проявлений различных форм недобросовестной конкуренции со стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортеров.

    Фото: сайт ФАС


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