ФАС намерена легализовать параллельный импорт

Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям, заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

«Ведомство последовательно выступает за внедрение этой меры и в настоящее время ФАС России направила в правительство соответствующий проект постановления», – цитирует пресс-служба ФАС М.Шаскольского.

В ФАС считают, что параллельный импорт позволит решить проблемы ценовой, качественной и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей в отношении российских потребителей, а также проявлений различных форм недобросовестной конкуренции со стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортеров.

Фото: сайт ФАС