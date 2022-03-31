В ЕЭК предложили ввести мораторий на маркировку новых групп товаров

Для снижения издержек бизнеса может быть введен мораторий на маркировку новых групп товаров в ЕАЭС, заявил министр торговли Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев в ходе заседания рабочей группы по вопросам развития системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК. рассматривается также вопрос переноса сроков для тех товаров, по которым уже поступили уведомления государств-членов о намерении ввести маркировку.

«Достигнута договоренность проработать сроки возможного моратория и в ближайшее время внести проект соответствующего акта на рассмотрение глав правительств. При этом все стороны согласились, что уже принятые решения о маркировке продолжат действовать», – сказал А.Слепнев.

Рассмотрение вопроса ведется в рамках подготовки второго пакета мер по повышению устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС, уточнил он.