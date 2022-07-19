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Владивостокская таможня оформила товары параллельного импорта на 94 млн долларов
19.07.2022

Владивостокская таможня оформила товары параллельного импорта на 94 млн долларов

    • Почти 2,5 тыс. товарных партий на сумму 94 млн долларов оформила Владивостокская таможня с момента легализации параллельного импорта, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

    «За последние два месяца 2022 года в рамках параллельного импорта таможней оформлено более 18 тысяч тонн товаров: электрические и механические машины и оборудование, автозапчасти, изделия из резины и каучука, пластмассы, черные металлы и изделия из них, а также парфюмерные и косметические средства, одежда, обувь, игрушки, спортивный инвентарь, моющие средства, мебель, краски и лаки», – рассказала заместитель начальника по экономической деятельности Владивостокской таможни Наталья Запорожан.

    В ДВТУ отмечают, что ввоз параллельного импорта не означает приостановление работы таможни в части выявления контрафактной (поддельной) продукции. По итогам первого полугодия 2022 года Владивостокской таможней предотвращен ввоз 102 тыс. единиц товаров, признанных контрафактными. Еще в отношении около 500 тыс. единиц контрафактных товаров проводятся административные расследования. Основное количество товаров (80%) выявлены во взаимодействии с Владивостокским линейным управлением МВД России – контрафактные автозапчасти, маркированные товарными знаками «KIA», «Hyundai», «Mobis». Признаки контрафактности товаров подтверждены заявлением правообладателей и результатами проведенной экспертизы. За незаконное использование чужого товарного знака Владивостокская таможня возбудила 40 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.10 КоАП России.

    Фото: ДВТУ


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