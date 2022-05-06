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Переподчинение таможенных постов Морской порт Зарубино и Морской порт Славянка
06.05.2022

Переподчинение таможенных постов Морской порт Зарубино и Морской порт Славянка


    • В регион деятельности таможенного поста Морской порт Зарубино войдет вся территория морского порта Посьет и его акватория.

    Таможенные операции в пункте пропуска Посьет (п. Славянка) с 1 июня 2022 года будут осуществлять должностные лица таможенного поста Морской порт Зарубино Владивостокской таможни, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

    Регион деятельности таможенного поста Морской порт Славянка (поселок Славянка и Морской порт Посьет) присоединится к региону деятельности таможенного поста Морской порт Зарубино Владивостокской таможни. Сам таможенный пост Морской порт Славянка перейдет в структуру Уссурийской таможни с изменением наименования и географического положения. Такие изменения во Владивостокской таможне связаны в первую очередь с необходимостью равномерного распределения нагрузки на должностных лиц таможенных постов Владивостокской таможни.

     «Планомерное снижение товарооборота, количества судозаходов в регионе деятельности таможенного поста Морской порт Славянка, а также концентрация всего декларационного массива в центре электронного декларирования вызвали необходимость рассмотреть штатную численность этого таможенного поста как резерв для оптимизации работы таможенных постов в пункте пропуска Владивосток в связи с его возросшей деловой активностью», — сказал начальник Владивостокской таможни Олег Ануфриев:

    Таким образом, будет усилены таможенный пост Морской порт Зарубино в целях обеспечения таможенных операций в пункте пропуска Посьет, досмотровое подразделение Первомайского таможенного поста, а также транзитное направление в Морском порту Владивосток.

    Переподчинение таможенного поста Морской порт Славянка Уссурийской таможне не повлечет за собой переезд должностных лиц в Уссурийск. Фактически таможенники останутся на своих рабочих местах, но все административные функции —  управление и координация деятельности, будут переданы руководству таможенного поста Морской порт Зарубино.

    Изменения будут введены с 1 июня 2022 года согласно приказу ФТС России от 25 марта 2022 №197 «О совершенствовании структуры Владивостокской и Уссурийской таможен и о внесении изменений в приложение к приказу ФТС России от 28 июня 2019 г. №1069».

    В ДВТУ отмечают, что при декларировании товаров, прибывающих и убывающих с территории Славянки, в графе 29 «орган въезда/выезда» и графы 30 «местонахождение товаров» декларации на товары  необходимо указывать код таможенного поста Морской порт Зарубино – 10702080.

    Фото: сайт ДВТУ


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