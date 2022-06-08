Законопроект о легализации параллельного импорта принят в первом чтении

Государственная Дума на пленарном заседании 7 июня приняла в первом чтении законопроект о легализации параллельного импорта.

«Документом предусмотрено, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением. Таким образом, законопроект ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности», — говорится в пресс-релизе Госдумы.

Фото: сайт Госдумы