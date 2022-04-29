Параллельный импорт не отменяет маркировку

Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией. Постановление правительства РФ №506 от 29.03.2022 о разрешении параллельного импорта – ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя – не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«В настоящее время в России создана вся инфраструктура для оперативного нанесения такой маркировки в ходе таможенного оформления товаров. Стоимость кода маркировки не влечет за собой удорожания стоимости товаров для конечного потребителя», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для борьбы с нелегальным оборотом и защиты населения от опасных для здоровья товаров. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, фотоаппараты и шины. Также проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, БАДов, медицинских изделий, антисептиков, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

Уже были изменены этапы введения маркировки молочной продукции и упакованной воды, чтобы снизить нагрузку на фермеров, ритейл и рестораны. Перенесены сроки поэкземплярного учета молочной продукции, чтобы бизнес успел завершить подготовку к переходу в условиях ограничений, вызванных внешними санкциями. Также продлены сроки вступления в силу обязательных требований для проводимых в России добровольных экспериментов по маркировке.