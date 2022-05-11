Штрафов на миллиард

Оператор системы «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – выявил более 1 млн нарушений в апреле 2022 года на обувном рынке в России. Сумма товара с зафиксированными нарушениями эквивалентна 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ЦРПТ.

Анализ данных системы «Честный знак» показал, что 13% компаний, торгующих обувью, пытались реализовать или ввести в оборот продукцию с нарушениями – в общей сложности речь идет о 12,4 тыс. компаний. Всего в системе зарегистрировано более 94 тыс. организаций, занимающихся торговлей и производством обуви.

данные обо всех нарушениях переданы в контрольно-надзорные органы для дальнейшего принятия решений. В случае наступления по указанным нарушениям минимальной ответственности по статье 15.12.1 КоАП сумма штрафов может составить 1 млрд рублей.

Компании, допустившие нарушения, чаще всего неверно оформляли сертификаты соответствия или использовали недействующие сертификаты, а также пытались продать контрафактную обувь. Больше всего нарушений зафиксировано в Москве и Московской области – 455 тыс. и 94 тыс. нарушений соответственно.

По данным ЦРПТ, в I квартале 2022 года выявлено нарушений в обувной отрасли на 5,8 млрд рублей. За указанный период нарушения допустили 17% компаний.

Фото: сайт Ростеха