Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Штрафов на миллиард
11.05.2022

Штрафов на миллиард

    • Оператор системы «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – выявил более 1 млн нарушений в апреле 2022 года на обувном рынке в России. Сумма товара с зафиксированными нарушениями эквивалентна 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ЦРПТ.

    Анализ данных системы «Честный знак» показал, что 13% компаний, торгующих обувью, пытались реализовать или ввести в оборот продукцию с нарушениями – в общей сложности речь идет о 12,4 тыс. компаний. Всего в системе зарегистрировано более 94 тыс. организаций, занимающихся торговлей и производством обуви. 

    данные обо всех нарушениях переданы в контрольно-надзорные органы для дальнейшего принятия решений. В случае наступления по указанным нарушениям минимальной ответственности по статье 15.12.1 КоАП сумма штрафов может составить 1 млрд рублей.

    Компании, допустившие нарушения, чаще всего неверно оформляли сертификаты соответствия или использовали недействующие сертификаты, а также пытались продать контрафактную обувь. Больше всего нарушений зафиксировано в Москве и Московской области – 455 тыс. и 94 тыс. нарушений соответственно. 

    По данным ЦРПТ, в I квартале 2022 года выявлено нарушений в обувной отрасли на 5,8 млрд рублей. За указанный период нарушения допустили 17% компаний.

    Фото: сайт Ростеха


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.03.2022
    В ЕЭК предложили ввести мораторий на маркировку новых групп товаров
    Для снижения издержек бизнеса может быть введен мораторий на маркировку новых групп товаров в […]
    ЕАЭСмаркировкамораторийтовары
    0
    15.02.2022
    Что и где маркировать?
    В России расширяется список обязательных для маркировки товарных групп. Так, в 2022 году обязательными […]
    "Честный ЗНАК"маркировка
    0
    16.03.2022
    Маркировку товаров не отменят, но упростят ее введение
    Цифровая маркировка в запущенных группах продемонстрировала свою эффективность и продолжит действовать, в новых товарных […]
    маркировкаМинпромторгРоссияСанкции
    0
    29.04.2022
    Параллельный импорт не отменяет маркировку
    Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать […]
    маркировкапараллельный импорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2022 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2022
    13.05.2022 Оборот мировых контейнерных линий, Q1 2022
    12.05.2022 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2022: динамика положительная
    12.05.2022 FESCO отправила первый поезд из Китая в Европу через Казахстан
    11.05.2022 Лидеры Финляндии, 4 месяца 2022
    11.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    13.05.2022 Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    04.05.2022 Балтийский таможенный пост (ЦЭД) переподчиняют
    04.05.2022 Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений
    29.04.2022 Параллельный импорт не отменяет маркировку
    29.04.2022 В правительстве создают штаб по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти