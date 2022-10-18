Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Упрощены правила маркировки товаров знаком ЕАС
18.10.2022

Упрощены правила маркировки товаров знаком ЕАС

    • Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о возможности нанесения на продукцию знака ЕАС и маркировки с информацией для потребителей о составе, сроке годности, сведения о производителе и т.д. после ввоза продукции – прохождения таможенных процедур. При этом маркировка должна быть нанесена на продукцию до ее реализации потребителю (приобретателю), сообщает пресс-служба ЕЭК. Такое упрощение по маркировке может применяться до 1 сентября 2023 года.

    Также на основании решения Совета ЕЭК до 1 сентября 2023 года правительствами стран ЕАЭС могут быть установлены особенности применения решения Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года №130 в части определения порядка и случаев представления таможенным органам документов об оценке соответствия (сведений о таких документах) при помещении продукции под таможенные процедуры. Установленные на национальном уровне особенности ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствии на территории ЕАЭС, не могут исключать обязательность соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС.

    В ЕЭК поясняют, что решение принято в рамках реализации перечня мер по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, утвержденного распоряжением Совета Комиссии от 17 марта 2022г. №12. Принятая мера необходима для поддержания стабильного предложения товаров на рынках стран ЕАЭС, в отношении которых введены экономические санкции.

    Кроме того, ЕЭК продлила ставки нулевых пошлин на отдельные виды товаров для продовольственной и парфюмерно-косметической продукции. Таможенные льготы продлены на полгода.

    «Одобренные в марте этого года оперативные меры реагирования позволили адаптировать экономики стран ЕАЭС к условиям беспрецедентного внешнего давления, изменению устоявшихся транспортно-логистических связей и наблюдавшимся тогда колебаниям валют», – говорится в пресс-релизе ЕЭК.

    17 октября были согласованы еще несколько действий по ряду товарных позиций. В частности, речь идет о полимерной пленке для производства и реализации медицинских изделий и парфюмерно-косметической продукции, а также ингредиентах для детского питания.

    Принятые решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2022
    Упрощена процедура подтверждения происхождения товаров из развивающихся стран
    Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об упрощении процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых […]
    БизнесВЭДЕАЭСразвивающиеся страны
    0
    16.03.2022
    Маркировку товаров не отменят, но упростят ее введение
    Цифровая маркировка в запущенных группах продемонстрировала свою эффективность и продолжит действовать, в новых товарных […]
    маркировкаМинпромторгРоссияСанкции
    0
    14.02.2022
    Первый пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС
    На заседании рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе принято решение […]
    ЕАЭСпоправкиТаможенный кодекс
    0
    16.03.2022
    Утвержден порядок выдачи разрешений на вывоз промышленной продукции
    За пределы России
    вывозЕАЭСзапрет на вывозпромышленные товары
    0
    15.04.2022
    В ЕАЭС разработали рекомендацию по кооперации в судостроении
    Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию,
    ЕАЭССудостроение
    0
    31.03.2022
    В ЕЭК предложили ввести мораторий на маркировку новых групп товаров
    Для снижения издержек бизнеса может быть введен мораторий на маркировку новых групп товаров в […]
    ЕАЭСмаркировкамораторийтовары
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.10.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна, сентябрь 2022
    18.10.2022 Контейнерооборот Гонконга, 9 месяцев 2022
    17.10.2022 Top 26-50 контейнерных линий, 9 месяцев 2022
    17.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2022
    14.10.2022 Операционные результаты Global Ports: падение на Балтике, рост на Дальнем Востоке
    14.10.2022 Прибалтика в TEU, 9 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    11.10.2022 Подготовка к проверке со стороны Ространснадзора
    10.10.2022 Изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта
    10.10.2022 Расширены возможности использования льготных кредитов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти