Упрощены правила маркировки товаров знаком ЕАС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о возможности нанесения на продукцию знака ЕАС и маркировки с информацией для потребителей о составе, сроке годности, сведения о производителе и т.д. после ввоза продукции – прохождения таможенных процедур. При этом маркировка должна быть нанесена на продукцию до ее реализации потребителю (приобретателю), сообщает пресс-служба ЕЭК. Такое упрощение по маркировке может применяться до 1 сентября 2023 года.

Также на основании решения Совета ЕЭК до 1 сентября 2023 года правительствами стран ЕАЭС могут быть установлены особенности применения решения Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года №130 в части определения порядка и случаев представления таможенным органам документов об оценке соответствия (сведений о таких документах) при помещении продукции под таможенные процедуры. Установленные на национальном уровне особенности ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствии на территории ЕАЭС, не могут исключать обязательность соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС.

В ЕЭК поясняют, что решение принято в рамках реализации перечня мер по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, утвержденного распоряжением Совета Комиссии от 17 марта 2022г. №12. Принятая мера необходима для поддержания стабильного предложения товаров на рынках стран ЕАЭС, в отношении которых введены экономические санкции.

Кроме того, ЕЭК продлила ставки нулевых пошлин на отдельные виды товаров для продовольственной и парфюмерно-косметической продукции. Таможенные льготы продлены на полгода.

«Одобренные в марте этого года оперативные меры реагирования позволили адаптировать экономики стран ЕАЭС к условиям беспрецедентного внешнего давления, изменению устоявшихся транспортно-логистических связей и наблюдавшимся тогда колебаниям валют», – говорится в пресс-релизе ЕЭК.

17 октября были согласованы еще несколько действий по ряду товарных позиций. В частности, речь идет о полимерной пленке для производства и реализации медицинских изделий и парфюмерно-косметической продукции, а также ингредиентах для детского питания.

Принятые решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.