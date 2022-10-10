Огнестрельное проникающее – такой диагноз российскому транспортно-логистическому рынку поставила директор по маркетингу ИАА SeaNews Елена Шелеметьева в своем выступлении на Третьей Международной конференции «Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022».

«Почему проникающее – потому что многие из скоропостижно покинувших наш рынок игроков успели в него основательно врасти и выдирались – и выдираются из него – с мясом и кровью. С нашей кровью и со своей, – пояснила она. – Но жизненно важные органы не задеты. Так что жить будем. И это главное. А как будем жить, зависит и от внешних обстоятельств, и от нас с вами».

В подтверждении своего вывода Е.Шелеметьева на основе информационно-аналитического сервиса SeaNews ПортСтат привела статистические данные по грузообороту российских портов, показала динамику объемов и дала прогноз по развитию российского контейнерного рынка на ближайшую перспективу.

Полностью выступление Е.Шелеметьевой смотрите в видео ниже.

Третья Международная конференция «Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022». Форум был организован тандемом Юридическая фирма «Ремеди» – информационно-аналитическое агентство SeaNews при поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

Финансовыми партнерами выступили компания LUDING Group, группа компаний «АльфаСтрахование», консультационная группа «Прайм Эдвайс» и ООО «Балтийское Морское Буксирное Агентство». Информационную поддержку оказали «Вива-Консалт» (генеральный информационный партнер) и «РЖД-Партнер» (информационный партнер).

Конференция прошла 30 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге.

Видео: SeaNews