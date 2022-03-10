Два логистических проекта Приморья получили статус приоритетных

Проекты по созданию восточного транспортно-логистического узла Северного морского пути и развитию портовой инфраструктуры АО «Дальневосточный коммерческий холодильник» получили приоритет в Приморье. Решения были приняты на очередном заседании совета по привлечению инвестиций в экономику края под руководством губернатора Олега Кожемяко, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Как рассказал на заседании вр.и.о. генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт» Владимир Корчанов, проект восточного транспортно-логистического узла Северного морского пути включает строительство двух глубоководных причалов и всей необходимой обеспечивающей портовой инфраструктуры на искусственно создаваемом земельном участке площадью до 22 га для оказания комплексной логистической услуги по транзиту грузов между Северо-Западной Европой и Восточной Азией.

Во время строительства в крае планируется создать более 300 рабочих мест, еще около 850 рабочих мест должны появиться в процессе эксплуатации объекта уже после окончания строительства. Срок реализации проекта – 2021-2026 годы. В настоящее время уже проводятся изыскательские работы, разработка проектной документации, получение согласующей и разрешительной документации.

В проект АО «Дальневосточный коммерческий холодильник» входит развитие портовой инфраструктуры во Владивостоке на причале 44 и 43А.

В ходе заседания губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что ситуация требует сейчас внимательного подхода к инвестициям. «Инвесторы должны пересмотреть свою политику, в том числе с учетом возросшей банковской ставки, возможностей работать по линии импортозамещения, на оборудовании отечественного производства, а также производства Китайской Народной Республики и Республики Беларусь – тех стран, которые не попали в список недружественных государств, – сказал он. – Мы, со своей стороны, поддержим те проекты, которые позволят заниматься переработкой пищевых продуктов, развитием сельского хозяйства, собственных производств».

«Приветствуем и проекты, связанные с логистикой. По этим проектам у нас есть все необходимые резервы», – заявил О.Кожемяко.

Фото: портал правительства Приморского края, автор Игорь Новиков