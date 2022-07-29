Упрощен порядок строительства пограничных пунктов пропуска

Приграничные пункты пропуска вошли в перечень объектов инфраструктуры, строительство или реконструкцию которых можно вести по упрощённым процедурам. Соответствующее распоряжение от 19 июля 2022 года №1973-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Ускоренное строительство приграничных пунктов пропуска позволит обеспечить ввоз в страну необходимых товаров в достаточных объёмах», – говорится в сообщении.

Подписанное распоряжение необходимо для реализации поправок в Градостроительный кодекс и ряд федеральных законов. Изменения в законодательство были приняты в начале мая 2022 года.

Стоит отметить, что в перечень объектов инфраструктуры, строительство или реконструкцию которых можно вести по упрощённым процедурам, вошли детсады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы, детские школы искусств и другие социальные учреждения

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение правительства от 7 сентября 2020 года №2278-р.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

р-1973

Фото: сайт правительства РФ