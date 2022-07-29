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29.07.2022

Упрощен порядок строительства пограничных пунктов пропуска


    • Приграничные пункты пропуска вошли в перечень объектов инфраструктуры, строительство или реконструкцию которых можно вести по упрощённым процедурам. Соответствующее распоряжение от 19 июля 2022 года №1973-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    «Ускоренное строительство приграничных пунктов пропуска позволит обеспечить ввоз в страну необходимых товаров в достаточных объёмах», – говорится в сообщении.

    Подписанное распоряжение необходимо для реализации поправок в Градостроительный кодекс и ряд федеральных законов. Изменения в законодательство были приняты в начале мая 2022 года.

    Стоит отметить, что в перечень объектов инфраструктуры, строительство или реконструкцию которых можно вести по упрощённым процедурам, вошли детсады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы, детские школы искусств и другие социальные учреждения

    Подписанным документом внесены изменения в распоряжение правительства от 7 сентября 2020 года №2278-р.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    р-1973

    Фото: сайт правительства РФ


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