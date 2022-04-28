Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»: фотоотчет

26-27 апреля в Астрахани прошел Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона», который организовали ассоциация «Афанасий Никитин» и компания «Вива Консалт» при поддержке Астраханского государственного университета и Особой Экономической зоны «Лотос».

Директор по маркетингу SeaNews Елена Шелеметьева побыла на мероприятии и побеседовала с его участниками. Главный вывод, который можно сделать: логистическое сообщество с большим интересом смотрит на транскаспийское направление.

По словам делегатов, уже есть запросы на перевозку через Иран в Индию через транскаспийский коридор, и практически все считают это направление очень перспективным.

Более подробно о мнениях участников и ожиданиях рынка мы расскажем после праздников. А пока – делимся фотофактами.

Фото: Елена Шелеметьева, SeaNews