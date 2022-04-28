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Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»: фотоотчет
28.04.2022

Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»: фотоотчет

    • 26-27 апреля в Астрахани прошел Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона», который организовали ассоциация «Афанасий Никитин» и компания «Вива Консалт» при поддержке Астраханского государственного университета и Особой Экономической зоны «Лотос».

    Директор по маркетингу SeaNews Елена Шелеметьева побыла на мероприятии и побеседовала с его участниками. Главный вывод, который можно сделать: логистическое сообщество с большим интересом смотрит на транскаспийское направление.

    По словам делегатов, уже есть запросы на перевозку через Иран в Индию через транскаспийский коридор, и практически все считают это направление очень перспективным.

    Более подробно о мнениях участников и ожиданиях рынка мы расскажем после праздников. А пока – делимся фотофактами.

    Фото: Елена Шелеметьева, SeaNews


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