Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли почти в 2 раза

По итогам первого полугодия 2022 года перевозки контейнеров по сети железных дорог России увеличились на 1,5% и достигли 3 млн 185 тыс. TEU.

При этом во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 252 тыс. TEU – на 5,1% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 6 месяцев 2022 года соответствует показателю аналогичного периода прошлого года – 2,2 млн TEU.

Самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений – рост в 1,9 раза до 47,8 тыс. TEU.

Перевозки продуктов питания также выросли, за исключением картофеля, овощей и фруктов (по этой категории минус 3,7% до 5,8 тыс. TEU). Объем перевозок зерна в контейнерах составил 22,9 тыс. TEU (плюс 34,4%), рыбы – 17,3 тыс. TEU (плюс 41,8%), мяса и животного масла – 13 тыс. TEU (плюс 17%), продуктов перемола – 5,8 тыс. TEU (плюс 11,2%), прочих продовольственных товаров – 107,4 тыс. TEU (плюс 20,8%).

Перевозки химикатов и соды в контейнерах увеличились на 1,8% (до 380 тыс. TEU), бумаги – на 2,7% (до 180 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 15,5% (до 90,3 тыс. TEU) и строительных грузов – на 16,6% (до 80,4 тыс. TEU).

Положительная динамика наблюдается в перевозках нефтяных грузов – на 3,1% (до 37,6 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья – на 4,4% (до 18,9 тыс. TEU).

По остальным груза отмечается отрицательная динамика.

Снижение произошло в перевозках лесных грузов (минус 2,5% до 286 тыс. TEU), промышленных товаров (минус 6,8% до 204 тыс. TEU), метизов (минус 8,2% до 184,2 тыс. TEU), машин, станков, двигателей (минус 3,4% до 173,9 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих (минус 22,5% до 111,4 тыс. TEU), черных металлов (минус 3,3% до 116,3 тыс. TEU) и цветных металлов (минус 11,6% до 67,9 тыс. TEU).

Фото: из открытых источников