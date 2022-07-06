Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли почти в 2 раза
06.07.2022

Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли почти в 2 раза


    • По итогам первого полугодия 2022 года перевозки контейнеров по сети железных дорог России увеличились на 1,5% и достигли 3 млн 185 тыс. TEU.

    При этом во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 252 тыс. TEU – на 5,1% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 6 месяцев 2022 года соответствует показателю аналогичного периода прошлого года – 2,2 млн TEU.

    Самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений – рост в 1,9 раза до 47,8 тыс. TEU.

    Перевозки продуктов питания также выросли, за исключением картофеля, овощей и фруктов (по этой категории минус 3,7% до 5,8 тыс. TEU). Объем перевозок зерна в контейнерах составил 22,9 тыс. TEU (плюс 34,4%), рыбы – 17,3 тыс. TEU (плюс 41,8%), мяса и животного масла – 13 тыс. TEU (плюс 17%), продуктов перемола – 5,8 тыс. TEU (плюс 11,2%), прочих продовольственных товаров – 107,4 тыс. TEU (плюс 20,8%).

    Перевозки химикатов и соды в контейнерах увеличились на 1,8% (до 380 тыс. TEU), бумаги – на 2,7% (до 180 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 15,5% (до 90,3 тыс. TEU) и строительных грузов – на 16,6% (до 80,4 тыс. TEU).

    Положительная динамика наблюдается в перевозках нефтяных грузов – на 3,1% (до 37,6 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья – на 4,4% (до 18,9 тыс. TEU).

    По остальным груза отмечается отрицательная динамика.

    Снижение произошло в перевозках лесных грузов (минус 2,5% до 286 тыс. TEU), промышленных товаров (минус 6,8% до 204 тыс. TEU), метизов (минус 8,2% до 184,2 тыс. TEU), машин, станков, двигателей (минус 3,4% до 173,9 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих (минус 22,5% до 111,4 тыс. TEU), черных металлов (минус 3,3% до 116,3 тыс. TEU) и цветных металлов (минус 11,6% до 67,9 тыс. TEU).

    Фото: из открытых источников


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.04.2022
    TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-феврале 2022 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-феврале 2022 года контейнерооборот всех портов Китая, как морских, так и речных, увеличился на 2,9% и составил 43,6 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2022КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    18.03.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    В феврале 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 10,4% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 19,8 млн тонн.
    2022Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    01.04.2022
    Грузы РЖД, 3 месяца 2022: погрузка зерна сократилась на четверть
    По итогам первого квартала 2022 года погрузка на сети РЖД составила 307,9 млн тонн. […]
    2022ПогрузкаРЖД
    0
    01.04.2022
    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
    В феврале 2022 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 12,5% относительно показателя февраля 2021 года и составил 14,1 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    31.03.2022
    Продуктовый импорт, январь 2022: поставки почти по всем исследуемым продуктам питания снизились
    В январе 2022 год в Россию было завезено 17,1 тыс. тонн свежего и мороженого […]
    2022ИмпортПродукты питания
    0
    19.04.2022
    Первые поставки калийных удобрений через МТК «Север-Юг»
    Прошло порядка 10 составов с калийными удобрениями из Беларуси в Иран
    Астраханьминеральные удобренияМТК "Север-Юг"РЖД
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.07.2022 Изменение оргструктуры в APMT
    06.07.2022 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли почти в 2 раза
    06.07.2022 Первый автоматический железнодорожно-морской терминал в Китае
    06.07.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2022
    05.07.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-мае 2022
    05.07.2022 Второй новострой китайского малыша
    Госрегулирование Показать всё
    05.07.2022 Дальневосточные пункты пропуска необходимо приводить в порядок
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти