Севмаш обновляет крановое оборудование

На Севмаше продолжается масштабная модернизация кранового оборудования. Ведется поставка мостовых и козловых кранов, сообщает пресс-служба ОСК. В ближайшее время обновление затронет девять цехов предприятия.

Новое оборудование поступит в сборочно-стапельный, металлургические, корпусообрабатывающий, гальванический цеха, цех складского хозяйства и корпусно-сварочное производство. В главном механическом и ремонтном цехах новые краны уже смонтированы.

Монтаж нового кранового оборудования ведется одновременно с демонтажем старого. По словам заместителя главного механика Владимира Метлицкого, такое масштабное обновление кранового оборудования на Севмаше проводится впервые

В ОСК отмечают, что вся техника – российского производства. В основном это краны Великолукского опытного машиностроительного завода. В корпусно-сварочном производстве будут смонтированы грузоподъемные устройства производства ООО «Уралкран».

Фото: ОСК