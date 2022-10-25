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Севмаш обновляет крановое оборудование
25.10.2022

Севмаш обновляет крановое оборудование


    • На Севмаше продолжается масштабная модернизация кранового оборудования. Ведется поставка мостовых и козловых кранов, сообщает пресс-служба ОСК. В ближайшее время обновление затронет девять цехов предприятия.

    Новое оборудование поступит в сборочно-стапельный, металлургические, корпусообрабатывающий, гальванический цеха, цех складского хозяйства и корпусно-сварочное производство. В главном механическом и ремонтном цехах новые краны уже смонтированы.

    Монтаж нового кранового оборудования ведется одновременно с демонтажем старого. По словам заместителя главного механика Владимира Метлицкого, такое масштабное обновление кранового оборудования на Севмаше проводится впервые

    В ОСК отмечают, что вся техника – российского производства. В основном это краны Великолукского опытного машиностроительного завода. В корпусно-сварочном производстве будут смонтированы грузоподъемные устройства производства ООО «Уралкран».

    Фото: ОСК


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