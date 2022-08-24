Топ-5 грузов, обработанных в Мурманском порту за всю его историю

1 сентября исполняется 107 лет АО «Мурманский морской торговый порт». В канун дня рождения порт представил топ-пять самых интересных и необычных грузов, которые были перегружены за всю его историю. Подборку сделал главный диспетчер Виталий Власов, сообщает пресс-служба Мурманского порта.

5 место – Танк «Шерман»

Груз со сроком доставки в 71 год – американский танк «Шерман», который с 1945 по 2016 год ждал прихода в пункт назначения на дне Баренцева моря. Боевая машина времен Великой Отечественной войны находилась на борту транспортного судна «Томас Дональдсон». В марте 1945 года оно следовало в Мурманский порт из США в составе конвоя JW-65, но было торпедировано немецкими подлодками и затонуло в районе острова Кильдин. Выгрузка поднятой со дна Баренцева моря боевой машины в Мурманском морском торговом порту имеет символическое значение – через 71 год груз все-таки был доставлен в пункт назначения.

Танк «Шерман» – самый долгожданный груз.

4 место – портальный кран «Витязь»

В ноябре 2020 года к причалам Мурманского морского торгового порта ошвартовалось heavylift-судно «Tasmanic Winter» c необычным грузом весом в 680 тонн и высотой 67,6 м. В порт доставили портальный кран «Витязь» в собранном виде. Выгрузка крана с борта судна на мурманский берег сама по себе представляла уникальную операцию. На сегодня это самый большой кран в линейке перегрузочного оборудования ММТП. «Витязь» обладает наибольшей грузоподъемностью из всех кранов с шарнирно-сочленённый системой, ранее выпущенных в России и СССР.

Это самый тяжелый груз, перегруженный в ММТП.

3 место – золото

Золотые слитки общим весом 5,5 тыс. кг по праву занимают 3 место.

В апреле 1942 года в рамках оплаты советских закупок, произведенных сверх программы ленд-лиза в Мурманском морском торговом порту на борт британского крейсера «Edinburg» было погружена партия золотых слитков общим весом 5,5 тонны.

Примечательно, что спустя 40 лет золото снова оказалось на причалах Мурманского порта. Все дело в том, что британский крейсер, шедший в составе каравана QP-11, был торпедирован немецкой подводной лодкой и затонул в водах Баренцева моря с драгоценным грузом на борту. В 1981 году затонувшее судно было обнаружено, и в рамках советско-английского соглашения 431 слиток золота высшей пробы были подняты с глубины 260 м на борт судна «Stephaniturm» и доставлены обратно в Мурманский морской торговый порт. 8 октября 1981 года судно «Stephaniturm» ошвартовалось у причалов ММТП. Две трети золотых слитков выгрузили на берег – в такой пропорции, согласно контракту, извлеченный драгоценный груз был поделен между СССР и Великобританией.

Золотые слитки – самый дорогой груз, обработанный в порту.

2 место – Кольская ВЭС

Перегрузка компонентов для строительства ветропарка Кольской ВЭС – это самая масштабная и уникальная транспортно-логистическая операция в Мурманском морском торговом порту.

За 9 месяцев работы с апреля по декабрь 2020 года мурманские портовики приняли и успешно перегрузили 17 судовых партий с компонентами ветропарка. Всего через причалы ММТП прошло 57 комплектов тяжеловесного крупногабаритного груза. Вес отдельных компонентов достигал 80 тонн, длина – 30 м. Для обеспечения их вывоза с территории порта пришлось даже вносить изменения в инфраструктуру порта. Всего за период работы было перегружено около 350 единиц компонентов общим весом более 20 тыс. тонн.

Кольский ветропарк – самый масштабный груз, перегруженный в ММТП.

1 место – космическая капсула «Аполлон»

«Аполлон-13» – капсула лунной миссии США, которая, по одной из версий, в апреле 1970 года вместо путешествия к Луне совершила вояж по маршруту космодром – Северная Атлантика – Мурманский морской торговый порт.

На фоне космических гонок США и СССР, модуль «Апполон-13», выловленный мурманскими рыбаками у побережья Франции в Бискайском заливе и доставленный в порт Мурманск, стал самым тяжеловесным политическим грузом. По особому распоряжению Секретариата ЦК КПСС «космический груз» был передан США. Передача груза американской стороне состоялась на причале ММТП. Как отмечают историки, в результате этих событий в Вашингтоне был большой скандал, а директор NASA Томас О. Пейн ушел в отставку.

Сегодня мурманский «космический» груз установлен перед зданием Детройтского национального банка в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган).

Капсула «Аполлон-13» – самый космический груз за всю историю порта.

Автор – Виталий Власов, главный диспетчер АО «Мурманский морской торговый порт»

Фото: сайт ММТП, из открытых источников