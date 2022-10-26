Первый 15-тысячник на СПГ для Zim спущен на воду

Спущен на воду первый из десяти контейнеровозов вместимостью 15 тыс. TEU на СПГ, заказанный Seaspan на корейской верфи Samsung Heavy Industries, сообщает MarineLink.
Контейнеровоз, получивший название «ZIM Sammy Ofer», в соответствии с соглашением о долгосрочном фрахтовании будет передан ZIM.
Серия из 10 контейнеровоз была заказана в феврале 2021 года. Сдача их в эксплуатацию запланирована поэтапно, до 2024 года. Суда будут задействованы для транспортировки грузов из Китая и Южной Кореи на восточное побережье США и в Карибский бассейн.
Напомним, в этом году Zim подписал 10-летний контракт с Shell на поставку СПГ для бункеровки 10 контейнеровозов, зафрахтованных у Seaspan. Стоимость контракта оценивается в 1 млрд долларов.
Фото: сайт MarineLink, Seaspan