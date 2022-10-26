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Первый 15-тысячник на СПГ для Zim спущен на воду
26.10.2022

Первый 15-тысячник на СПГ для Zim спущен на воду


    • Спущен на воду первый из десяти контейнеровозов вместимостью 15 тыс. TEU на СПГ, заказанный Seaspan на корейской верфи Samsung Heavy Industries, сообщает MarineLink.

    Контейнеровоз, получивший название «ZIM Sammy Ofer», в соответствии с соглашением о долгосрочном фрахтовании будет передан ZIM.

    Серия из 10 контейнеровоз была заказана в феврале 2021 года. Сдача их в эксплуатацию запланирована поэтапно, до 2024 года. Суда будут задействованы для транспортировки грузов из Китая и Южной Кореи на восточное побережье США и в Карибский бассейн.

    Напомним, в этом году Zim подписал 10-летний контракт с Shell на поставку СПГ для бункеровки 10 контейнеровозов, зафрахтованных у Seaspan. Стоимость контракта оценивается в 1 млрд долларов.

    Фото: сайт MarineLink, Seaspan


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