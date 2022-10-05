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Maersk заказал еще шесть 17-тысячников на метаноле
05.10.2022

Maersk заказал еще шесть 17-тысячников на метаноле

    • A.P. Moller – Maersk заказал дополнительно строительство шести контейнеровозов вместимостью по 17 тыс. TEU. В качестве судового топлива контейнеровозы смогут использовать «зеленый» метанол.

    Контейнеровозы будут построены на корейской верфи Hyundai Heavy Industries (HHI). Сдача их в эксплуатацию запланирована на 2025 год. Суда будут ходить под флагом Дании.

    С учетом этого заказа флот Maersk пополнится 19 контейнеровозами с двухтопливными двигателями, способными работать на «зеленом» метаноле. Таким образом, компании рассчитывают снизить выбросы СО2 на 2,3 млн тонн в год.

    Фото: Maersk


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