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Maersk по-прежнему обгоняет MSC
08.04.2022

Maersk по-прежнему обгоняет MSC


    • Несмотря на то, что MSC обгоняет Maersk в рейтинге по суммарной вместимости действующего флота, Maersk по-прежнему остается лидером – по количеству рефрозеток, которыми оборудованы контейнеровозы линии.

    На 735 контейнеровозах Maersk насчитывается 504 тыс. рефрозеток, когда как на судах MSC – 443 тыс., сообщает The Loadstar со ссылкой на данные Alphaliner.

    Как поясняют в Alphaliner, «Лидерство Maersk в подобном рейтинге является следствием поглощения Hamburg Süd в 2017 году – многие суда этого перевозчика были построены под рефперевозки в Латинской Америке». 

    «Контейнеровозы вместимостью 10,5 тыс. TEU, как, например, «Cap San Nicolas», оборудованы 2,1 тыс. рефрозеток. Это количество превосходит разве что мегаконтейнеровозы вместимостью 23 тыс. TEU, такие как «CMA CGM Jaques Saade» и его sistership’ы. Они оснащены 2,2 тыс. рефрозеток», – пишет издание.

    «По данным Alphaliner, в настоящее время суммарная вместимость действующего флота MSC составляет 4 339 910 TEU, тогда как Maersk – 4 275 244 TEU. Кроме того, в портфеле заказов у Maersk контейнеровозы суммарной вместимостью 390 тыс. TEU, а у MSC – 1,2 млн TEU, что только укрепляет положение MSC на вершине рейтинга», – резюмирует The Loadstar.

    Фото: VesselFinder

     


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