Строительство траулера «Капитан Брейхман»

«Северная верфь» поделилась видео строительства траулера-процессора «Капитан Брейхман» для холдинга НОРЕБО. Спуск судна проекта 170701 намечен на конец мая – начало июня.

В настоящее время на судне ведутся подготовительные работы к спуску. До конца апреля должен завершиться монтаж винто-рулевого комплекса: уже установлено дейдвудное устройство, погружен гребной вал, в ближайшие пару недель будет выполнена установка баллера и пера руля. В апреле-мае на «Капитане Брейхмане» смонтируют донную часть рыбопоискового оборудования и выполнят окраску подводной части корпуса.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся на «Северной верфи» для Группы НОРЕБО, состоит из 10 судов. Шесть из них будут работать в Северном бассейне и четыре – в Дальневосточном. Впервые для российских промысловых судов на траулерах применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики.

Видео: Судостроительный завод «Северная верфь»