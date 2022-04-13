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Строительство траулера «Капитан Брейхман»
13.04.2022

Строительство траулера «Капитан Брейхман»


    • «Северная верфь» поделилась видео строительства траулера-процессора «Капитан Брейхман» для холдинга НОРЕБО. Спуск судна проекта 170701 намечен на конец мая – начало июня.

    В настоящее время на судне ведутся подготовительные работы к спуску. До конца апреля должен завершиться монтаж винто-рулевого комплекса: уже установлено дейдвудное устройство, погружен гребной вал, в ближайшие пару недель будет выполнена установка баллера и пера руля. В апреле-мае на «Капитане Брейхмане» смонтируют донную часть рыбопоискового оборудования и выполнят окраску подводной части корпуса.

    Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся на «Северной верфи» для Группы НОРЕБО, состоит из 10 судов. Шесть из них будут работать в Северном бассейне и четыре – в Дальневосточном. Впервые для российских промысловых судов на траулерах применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики.

    Видео: Судостроительный завод «Северная верфь»


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