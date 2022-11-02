Атомный ледокол «Урал» завершил ходовые испытания

Второй серийный атомный ледокол проекта 22220 «Урал» постройки «Балтийского завода» успешно завершил программу заводских ходовых испытаний.

Как сообщает пресс-служба ОСК, атомоход «Урал» провёл в акватории Финского залива более двух недель и после успешного выполнения программы ходовых испытаний вернулся на достроечную набережную «Балтийского завода».

За это время заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций произвели проверку скоростных качеств ледокола, его маневренных характеристик, проверили работу механизмов и оборудования ледокола, систем автоматики, связи и навигации, осуществили испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства).

В ближайшее время специалисты «Балтийского завода» займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний, после чего судно отправится в порт приписки Мурманск, где будет передано заказчику.

Универсальный атомный ледокол «Урал» – третье судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 25 мая 2016 года. Спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года.

Фото: ОСК