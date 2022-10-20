«Спарта» встала на линию Усть-Луга – Калининград

На линии Усть-Луга – Калининград начало работу зафрахтованное ФГУП «Росморпорт» многофункциональное судно «Спарта» с горизонтальным и вертикальным способами погрузки и выгрузки. Судно предназначено для перевозки накатной техники, прицепов и полуприцепов, транспортировки грузов в контейнерах, а также генеральных грузов, сообщает пресс-служба Росморпорта.

В свой первый грузовой рейс под операционным управлением предприятия «Спарта» вышла из Усть-Луги 16 октября, взяв на борт 119 контейнеров, 15 единиц накатной техники и 458,9 тонн генерального груза для доставки в морской порт Калининград.

«Спарта» имеет три грузовые палубы: трюмную палубу длиной 50,7 м и шириной 15,6 м, палубу твиндека длиной 104 м и шириной 16,3 м и открытую верхнюю палубу длиной 92,6 м и шириной 16,7 м.

Судно способно перевозить груженые контейнеры (до 180 TEU) или порожние контейнеры (до 641 TEU), а также располагает возможностью подключения к электропитанию 40 рефрижераторных контейнеров. Кроме того, оно может перевозить до 25 единиц стандартных автопоездов длиной до 17 м.

«Спарта» будет совершать до двух рейсов в неделю.

В целях увеличения объемов перевозки грузов на морской линии Усть-Луга – Калининград Росморпорт также зафрахтовал многофункциональное судно «Спарта II», которое в настоящее время выполняет переход из Новороссийска в Калининград. Ожидается, что в первый грузовой рейс на линии Усть-Луга – Калининград под операционным управлением предприятия «Спарта II» выйдет в первой декаде ноября.

Фото: Росморпорт