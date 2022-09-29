Судам в Кольском заливе будет безопаснее

В Кольском заливе введен в эксплуатацию автоматизированный радиотехнический пост (АРТП) «Обзор», сообщает пресс-служба «Росморпорт».

АРТП «Обзор» интегрирован в СУДС Кольского залива и предназначен для оказания судам услуг по безопасности мореплавания в южной части Кольского залива. Ввод в эксплуатацию АРТП существенно повышае

т уровень безопасности мореплавания в зоне действия СУДС Кольского залива, отмечается в сообщении предприятия.

Установленное на АРТП «Обзор» оборудование позволяет вести круглосуточное наблюдение за радиолокационной обстановкой на всем протяжении акватории залива от плавучих доков судоремонтного завода до южной границы морского порта Мурманск.

Строительство АРТП осуществлялось в период с мая 2020 года по март 2021 года за счет собственных средств предприятия. Весной СУДС Кольского залива успешно прошла переосвидетельствование.

Фото: «Росморпорт»