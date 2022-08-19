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Первый кругорейс паромной линии Ейск – Мариуполь
19.08.2022

Первый кругорейс паромной линии Ейск – Мариуполь

    • Грузовой паром ООО «Оборонлогистика» «Лаврентий» завершил первый кругорейс из Ейска в Мариуполь и обратно. Рейс носил технический характер, проверялось сопряжение парома с портовой инфраструктурой, сообщает пресс-служба «Оборонлогистики».

    «ООО «Оборонлогистика» – транспортно-логистический оператор, входящий в состав Военно-строительного комплекса Минобороны России, доставляющий собственными морскими судами различные грузы в акваториях Черного и Средиземного морей, Балтики, Арктики и Дальнего Востока – готовится запустить регулярную паромную линию через Таганрогский залив, которая свяжет Ейск и Мариуполь», – говорится в пресс-релизе компании.

    Сейчас в соответствии с международными стандартами морских перевозок оформляется пакет навигационных документов, готовится причальный фронт для обслуживания судна. Как только все технические и юридические процедуры будут завершены, паром «Лаврентий» встанет на линию.

    Работа паромной линии будет ориентирована прежде всего на доставку гражданских и строительных грузов на Донбасс.

    Ранее автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» 2010 года постройки был задействован на Керченской паромной переправе Он может перевозить до 700 тонн грузов (в том числе до 20 еврофур) и более 130 пассажиров, способен развивать скорость до 12 узлов и преодолевать расстояние от одного порта до другого за 4 часа.

    Фото: «Оборонлогистика»


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