Введена в эксплуатацию акватория Южного района в Усть-Луге

В соответствии с разрешением Росморречфлота от 29.07.2022 №47-RU47507308-ЗД-39/56-2022 введена в эксплуатацию построенная акватория Южного района в морском порту Усть-Луга.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, строительство объекта осуществлялось с сентября 2008 по декабрь 2019 года за счет средств федерального бюджета. Общая сумма бюджетных инвестиций на реализацию проекта строительства акватории Южного района составила более 2 млрд рублей.

В рамках реализации проекта по строительству акватории Южного района были сформированы четыре участка общей площадью 73,9 га.

Участок №1 акватории Южного района площадью 18,5 га и отметками дна -12,8 м обеспечивает безопасный подход и маневрирование расчетных судов типа «Астрахань» длиной 173,5 м, шириной 23 м и осадкой в грузу 10 м, следующих к причалам многопрофильного перегрузочного комплекса.

Участок № 2 акватории Южного района площадью 7,8 га и отметками дна от -12 м (на площади 6 га) до -10,3 м (на площади 1,8 га) обеспечивает безопасный подход и маневрирование расчетных судов типа «СЛ-7» и «СО-14» длиной до 152 м, шириной до 22,8 м и осадкой в грузу до 9 м, следующих к причалам комплекса по перегрузке лесоматериалов.

Участок № 3 акватории Южного района площадью 0,7 га и отметками дна -5 м обеспечивает безопасный подход и маневрирование расчетных судов длиной 23,8 м, шириной 5 м и осадкой в грузу 1,4 м, следующих к причалам №№ 1, 2, 3, 4 строящейся базы обеспечивающего флота в устье реки Хаболовка.

Участок № 4 акватории Южного района площадью 46,9 га и отметками дна -10 м обеспечивает безопасный подход и маневрирование расчетных судов длиной 116 м, шириной 26,5 м и осадкой в грузу 8,6 м, следующих к причалу №5 базы обеспечивающего флота.

В Росморречфлоте отмечают, что реализация проекта позволила обеспечить условия безопасного плавания следующих к причалам терминалов Южного района морского порта Усть-Луга судов с размерениями, не превышающими расчетные параметры.

Фото: Росморречфлот