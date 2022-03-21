Ленобласть одобрила проекты по строительству в Усть-Луге зернового терминала и ГПЗ

На заседании Межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области согласованы и одобрены к размещению на территории региона инвестиционные проекты по строительству газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга и строительству производственно-логистического комплекса ООО «Содружество» (ООО «Балтийский Зерновой Терминал»). Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Инвестиционный проект «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга» (ГПК КПЭГ) ООО «РусХимАльянс» обеспечит годовую переработку до 45 млрд куб. м этансодержащего газа в год. Запуск ГПК КПЭГ позволит нарастить российский экспорт СПГ, а также СУГ (на 30-40%). Существенно увеличится производство этана, который востребован отечественной промышленностью. Производимый заводом этан планируется поставлять на перспективный газохимический комплекс, реализуемый ООО «БХК». Общий объем капитальных вложений в соответствии с инвестиционным меморандумом запланирован на сумму свыше 1, 38 трлн руб.

Проект ООО «Содружество» (ООО «Балтийский Зерновой Терминал») предусматривает строительство производственно-логистического комплекса ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных насыпных грузов ООО «Балтийский Зерновой Терминал» в морском торговом порту Усть-Луга. Строительство нового терминала позволит переориентировать часть грузов (в первую очередь зерновых) из портов Прибалтики в отечественные порты, расширить пропускную способность портовой инфраструктуры Северо-Запада России. Планируемая мощность перевалки составит до 10 млн тонн в год с полным отсутствием грузооборота опасных грузов. Объем инвестиций в проект― более 37 млрд рублей.

Фото: сайт Газпрома