Грузы РЖД, 3 месяца 2022: погрузка зерна сократилась на четверть

По итогам первого квартала 2022 года погрузка на сети РЖД составила 307,9 млн тонн. Это на 0,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 91,2 млн тонн – на 0,9% меньше, чем в январе-марте прошлого года. В то же время объем погрузки нефти и нефтепродуктов увеличился на 2,2% и достиг 55,4 млн тонн.

Объемы погрузки железной и марганцевой руды также выросли — на 1,1% до 29,1 млн тонн. Погрузка черных металлов увеличилась на 5,8% до 18 млн тонн, цемента – на 6,8% до 4,8 млн тонн, химикатов и соды – на 2,1% до 6,2 млн тонн и кокса – на 1,1% до 2,8 млн тонн. Погрузка строительных грузов за 1 квартал этого года выросла на 0,5% и составила 26,4 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 7,5% больше (до 8,3 млн тонн), чем годом ранее.

По остальной номенклатуре грузов наблюдается отрицательная динамика.

По итогам отчетного периода года погрузка химических и минеральных удобрений снизилась на 2,8% до 16 млн тонн, лесных грузов – 15,4% до 8,9 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 9,1% до 4,3 млн тонн и лома черных металлов – на 8% до 2,9 млн тонн.

Объем погрузки зерна по итогам 1 квартала текущего года сократился на 25,1% и составил 5,6 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за март 2022 года составила 106,7 млн тонн — на 2,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Грузооборот за 3 месяца 2022 года составил 660,1 млрд тарифных т/км (плюс 3,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 829,4 млрд т/км (минус 0,4%).

В марте грузооборот сети РЖД вырос на 3,1% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года и составил 234,3 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 2,2%, до 293 млрд т/км.