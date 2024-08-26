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Ростех поставит цифровой телекомплекс для атомного ледокола «Россия»
26.08.2024

Ростех поставит цифровой телекомплекс для атомного ледокола «Россия»

    • Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех оснастит головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 цифровым телекомплексом с высокой радиационной стойкостью, сообщили SeaNews в Ростехе.

    Аппаратура предназначена для контроля технологических процессов в отсеке реактора, а также визуального мониторинга его состояния. 

    В состав комплекса, разработанного входящим в «Росэлектронику» НИИ телевидения, входит радиационно стойкая камера, способная работать при мгновенном гамма-излучении до 2 Мрад/час или накопленном – до 200 Мрад. Объектив собственной разработки предприятия позволяет получать цветное и ч/б-изображение с разрешением не менее 1000 телевизионных линий при температуре окружающей среды до 120 градусов по Цельсию. 

    Камера получила новый герметичный корпус с дополнительными светильниками для работы в условиях недостаточной видимости. 

    «На сегодняшний день мониторинг реакторного отсека на ледокольных судах осуществляется за счет обычных камер из состава системы корабельного видеонаблюдения. Они довольно быстро выходят из строя под воздействием радиации. Наши новые радиационно стойкие камеры способны функционировать внутри реакторного отсека даже при максимальном излучении. Небольшие габариты и оптика с устойчивыми к гамма-излучению объективами позволяют системе точно контролировать происходящие в опасной зоне процессы и оперативно принимать решения в случае возникновения экстренных ситуаций. В настоящий момент предприятие готово предложить такие радиационно стойкие комплексы и для строящихся ледоколов проекта 22220», – отметил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин. 

    «Россия» – головной ледокол проекта 10510 «Лидер», призванный обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути при толщине льда до 4,3 м. За счет увеличенной ширины корпуса ледокол сможет выполнять проводку крупнотоннажных судов. Сдача ледокола планируется в 2030 году.

    Фото: Росамтофлот


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