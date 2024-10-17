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Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 14%
17.10.2024

Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 14%

    • Глобал Портс опубликовал основные операционные показатели по итогам 9 месяцев 2024 года.

    Как сообщили SeaNews в Глобал Порт, консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Глобал Портс в III квартале составил 286 тыс. TEU, увеличившись на 14,7% относительно аналогичного периода прошлого года. За январь-сентябрь этого года морские терминалы холдинга перевалили 853 тыс. TEU, что на 32,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает пресс-служба компании.

    «С начала 2024 года темпы роста контейнерооборота Глобал Портс опережают темпы роста рынка, в том числе за счет выгодного позиционирования компании в Балтийском бассейне», – говорится в пресс-релизе.

    Терминалы на Балтике активно наращивают обработку грузов как по экспортному, так и по импортному направлению, кратно растет объем каботажных перевозок. Объем перевалки контейнеров на морских терминалах компании на Балтике по итогам 9 месяцев составил 482 тыс. TEU, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Контейнерооборот терминала Глобал Портс на Дальнем Востоке в III квартале на 20,0% превысил показатель II квартала, а в сентябре объем перевалки уже был сопоставим со среднемесячными значениями конца 2023 года – начала 2024 года.

    Холдинг продолжает наращивать перевалку неконтейнерных грузов: за 9 месяцев грузооборот достиг рекордных 5,0 млн тонн, увеличившись на 5,1% в сравнении с январем-сентябрем 2023 года.

    В целом, по данным «Глобал Портс» в III квартале российский рынок морской перевалки контейнеров продолжил рост. Совокупный контейнерооборот российских портов вырос на 8,4% относительно аналогичного периода 2023 года и составил 1 292 тыс. TEU. По итогам 9 месяцев рынок увеличился на 12,5%  и достиг 3 924 тыс. TEU, что сопоставимо с уровнем 2021 года.

    Восстановление спроса на контейнерную перевалку в Балтийском бассейне является основным драйвером роста рынка. Контейнерооборот на Северо-Западе вырос в III квартале на 14,3%, а за 9 месяцев – на 41,7%, чем годом ранее, значительно опередив рынок. Доля Балтийского бассейна на российском рынке выросла до 31% по результатам 9 месяцев 2024 года с 24% годом ранее. Контейнерооборот морских терминалов на Юге России (Азово-Черноморский и Каспийский бассейны) увеличился на 4,9%. Объем перевалки контейнеров в Дальневосточном бассейне за тот же период практически не изменился в годовом выражении и остался на высоком уровне 2022–2023 года.

    Фото: Глобал Портс


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