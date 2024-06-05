Самую большую партию оборудования доставят на «Терминал НТК Усть-Луга»

Строящийся терминал по перевалке минеральных удобрений в Усть-Луге АО «Национальной транспортной компании» (НТК) на следующей неделе примет вторую партию оборудования.

Как сообщает в своем Телеграм-канале «Терминал НТК Усть-Луга», второй лот считается самым большим по количеству контейнеров. Эта поставка предназначается для уже построенных купольных складов и пересыпной станции №2.

Груз состоит из 212 контейнеров и 82 негабаритных позиций. Это 20 ленточных конвейеров с пересыпными узлами, оборудование систем загрузки и разгрузки купольных складов, а также 3 ленточно-петлевых перегружателя.

Перегружатели оборудованы каскадными желобами, которые опускаются к зоне загрузки склада, сокращая высоту свободного падения груза.

Монтаж оборудования планируется начать в июле-начале августа.

Первая партия оборудования — для станции разгрузки вагонов — доставлена на терминал и прошла таможенную очистку, отметили в компании. Монтаж этих позиций начнется по достижению строительной готовности станции разгрузки вагонов.

«Выбор тендера на монтаж оборудования находится на финальной стадии. Компания-подрядчик будет выбрана по итогам закупочных процедур ориентировочно к середине июля», — сообщил технический директор терминала Алексей Мирошников.

Фото: Телеграм-канал «Терминал НТК Усть-Луга»