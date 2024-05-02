КСК обработал более миллиона тонн зерна в апреле

Зерновой терминал КСК (входит в Группу компаний «Дело») установил абсолютный рекорд России, перевалив за апрель свыше 1 млн тонн зерна, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

Предыдущий месячный рекорд был установлен в феврале этого года – тогда КСК обработал 900 тыс. тонн зерна. При этом за весь 2023 год объем перевалки составил 8,2 млн тонн, что на 37% больше, чем в 2022 году.

«Такая скорость работы стала возможна благодаря системной модернизации инфраструктуры и расширению мощностей. На протяжении последних лет терминал увеличивал интенсивность приёмки грузов, нарастил емкости для хранения до 220 тыс. тонн, а в конце 2023 года на КСК была запущена третья судопогрузочная машина», – поясняют в компании.

Группа компаний «Дело» осуществляет перевалку зерна в Новороссийске с 2007 года. Терминал КСК построен с нуля, объем инвестиций в его создание и развитие составляет свыше 500 млн долларов. В короткие сроки он стал крупнейшим в регионе. Как сообщал ранее основатель, председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв, пропускная способность зернового терминала в Новороссийске будет увеличена с нынешних 9 млн тонн до 10,5 млн тонн.

Фото: ГК «Дело»