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Зерновой экспорт из Сибирского федерального округа в 2023/2024 сельскохозяйственном году
24.07.2024

Зерновой экспорт из Сибирского федерального округа в 2023/2024 сельскохозяйственном году

    • В 2023/2024 сельскохозяйственном году (с июля 2023 года) экспорт зерновых культур из Сибирского федерального округа характеризовался двукратным сокращением географии экспорта до 11 стран. Как сообщили SeaNews в Алтайском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна», такие данные привела, выступая на III Международном Дальневосточном зерновом форуме во Владивостоке, заместитель директора, директор Алтайского филиала Мария Шостак.

    При этом увеличилось количество видов вывозимого зерна, вырос экспорт гречихи, овса, ржи, рапса, сои, горчицы и расторопши. Китай и Монголия, частично замещая Казахстан, который продолжает лидировать по объемам закупок, активно покупали российское зерно, объемы экспорта в Китай выросли в 4 раза, в Монголию – в 3 раза. Интерес прослеживался ко всей номенклатуре зерна, свои рынки открыли Афганистан, Польша, Латвия, Иран, география экспорта выросла до 15 стран.

    Двукратно увеличился экспорт пшеничной муки, вывоз лущенных семян подсолнечника вырос в 2,6 раза – до 31 тыс. тонн, в основном за счет роста отгрузок в Китай.

    Алтайский край традиционно продолжает лидировать в экспорте продуктов переработки зерна – рост на 6% до 250 тыс. тонн. Также увеличились продажи зерновых на экспорт из Иркутской, Томской областей, Красноярского края и Республики Хакасия.

    Количество стран-импортеров зернобобовых культур в 2023/2024 сельскохозяйственном году сохранилось на уровне предыдущего – 32 страны. Китай закрепил за собой интерес к сибирскому гороху, закупки которого выросли в 4 раза — до 321 тыс. тонн. Чехия нарастила импорт нута и чечевицы. Первые грузы чечевицы отправили в Индию, которая является крупнейшим мировым производителем и импортером этой культуры.

    Экспорт зерновых культур из Дальневосточного Федерального округа в минувшем 2023/24 сельхозгоду практически догнал отгрузки масличных и составил рекордные 1,2 млн тонн, отметила М.Шостак. Выросли отгрузки ячменя, овса. Активно экспортируются дальневосточные корма, комбикорма и их компоненты, объемы выросли в 2 раза – до 129 тыс. тонн.

    Количество наименований продукции и число стран-импортеров сохранилось приблизительно на уровне предыдущего года. Рост экспорта подсолнечного шрота, рапсового и подсолнечного жмыха, гречишной лузги произошли преимущественно благодаря спросу со стороны Китая, а соевый шрот и пшеничные отруби отгружались соответственно в Казахстан и Монголию. Последняя впервые импортировала дальневосточные комбикорма и кормосмеси.

    В разрезе субъектов Приморский край усилил свои позиции за счет экспорта в Китай подсолнечного шрота, рапсового жмыха и лузги. Шестикратный рост объемов амурского экспорта формировался за счет поставок соевого шрота в Казахстан (13,5 тыс. тонн). Производители Бурятии традиционно специализировались на экспорте в Монголию.

    По прогнозу Министерства сельского хозяйства РФ, валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2024 году составит 132 млн тонн, из них пшеницы – 86 млн тонн.

    Фото: Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»


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