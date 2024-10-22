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Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 9 месяцев 2024
22.10.2024

Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 9 месяцев 2024

    • По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 15,7%.

    В январе-сентябре этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 30,7 млн тонн грузов. Экспорт вырос на 17,4% до 28,7 млн тонн.

    Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 15,3 млн тонн (+7,6%), в том числе 5,6 млн тонн угля (+25,7%) и 3,6 млн тонн железной руды (+19,3%).

    Через Гродеково – Суйфэньхэ прошло 6,3 млн тонн экспортных грузов (+3,4%), в том числе 2,9 млн тонн угля (рост в 1,6 раза).

    Экспортный грузопоток через Нижнеленинское – Тунцзян составил 4,1 млн тонн (рост в 1,8 раза), в том числе 2,7 млн тонн угля (рост в 1,6 раза) и 1,2 млн тонн железной руды (рост в 2,3 раза).

    Через погранпереход Камышовая – Хуньчунь было экспортировано в КНР 2,8 млн тонн грузов (рост в 1,5 раза), в основном это уголь – 2,7 млн тонн (рост в 1,5 раза).

    Фото: РЖД


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