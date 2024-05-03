Аналитический дайджест SeaNews, 2-3 мая 2024

Мировой контейнерный рынок

Контейнеров и провозных мощностей опять не хватает

На фоне ситуации в регионе Красного моря и перенаправления контейнеровозов через мыс Доброй Надежды наблюдается нехватка провозных мощностей и контейнерного оборудования

Порты

Экспортно-импортные грузопотоки в Каспийском регионе

Доклад Елены Шелеметьевой, директора по маркетингу SeaNews, на организованном Viva Consult III Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2024».

Рекордный контейнерооборот в Гетеборге в первом квартале 2024

В январе-марте этого года было перевалено 242 тыс. TEU, на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Товарооборот РФ

Российский экспорт овощей и корнеплодов в ЕС, январь-февраль 2024

Российский экспорт овощей и корнеплодов в Евросоюз в январе-феврале 2024 года составил 120 тыс. тонн на сумму 34.2 млн евро.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-февраль 2024

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-феврале 2024 года в денежном выражении составил 1,37 млрд евро

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2024

На прошедшей неделе ставки на трейде Азия – Европа снижались. На американском трейде ставки также опустились. Ставки на порты Персидского залива и Южной Америки, напротив, заметно выросли.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 18, 2024

На 18 неделе года в Азово-Черноморском регионе продолжается падение ставок фрахта.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 18 неделя 2024

На 18 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разнонаправленная динамика, однако без сильных скачков цен.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 18 неделя 2024

На 18 неделе года во всех исследуемых портах России подешевели все виды топлива без исключения.

Фото: ВМТП