Экспортно-импортные грузопотоки в Каспийском регионе

На организованном Viva Consult III Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2024» в Астрахани с докладом, посвященным экспортно-импортным грузопотокам через российские порты на Каспии выступила Елена Шелеметьева, директор по маркетингу SeaNews.

По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот российских портов в Каспийском бассейне по итогам первого квартала этого года увеличился на 40%. В том числе импорт вырос на 81%, экспорт – на 55%, сообщила Е.Шелеметьева.

Посмотреть запись доклада можно в ролике ниже. А если вас интересует подробная статистика по Каспийскому и другим морским бассейнам РФ, приглашаем ознакомься с аналитическим сервисом SeaNews ПОРТСТАТ.

Видео: SeaNews

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi