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Экспортно-импортные грузопотоки в Каспийском регионе
02.05.2024

Экспортно-импортные грузопотоки в Каспийском регионе

    • На организованном Viva Consult III Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2024» в Астрахани с докладом, посвященным экспортно-импортным грузопотокам через российские порты на Каспии выступила Елена Шелеметьева, директор по маркетингу SeaNews.

    По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот российских портов в Каспийском бассейне по итогам первого квартала этого года увеличился на 40%. В том числе импорт вырос на 81%, экспорт – на 55%, сообщила Е.Шелеметьева.

    Посмотреть запись доклада можно в ролике ниже. А если вас интересует подробная статистика по Каспийскому и другим морским бассейнам РФ, приглашаем ознакомься с аналитическим сервисом SeaNews ПОРТСТАТ

    Видео: SeaNews

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