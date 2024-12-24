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Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 11 месяцев 2024
24.12.2024

Рынок постепенно балансируется

    • Об опыте выстраивания контейнерной логистики с нуля после ухода из России в 2022 году всех глобальных линий и сложностях на этом пути, о тенденциях отечественного рынка контейнерных перевозок, прогнозах и планах на будущее в интервью SeaNews Алексей Гагаринов, генеральный директор C-Shipping – коммерческого и линейного агента китайских перевозчиков OVP Shipping и Safetrans Line.

    Что послужило предпосылками для открытия еженедельного сервиса Санкт-Петербург – Китай и с какими и трудностями вы столкнулись на первых порах?

    Рынок постепенно балансируетсяПредпосылки – это некие основания или стимулы, а в 2022 году в связи с введением санкций наша страна получила вызовы. То есть возникли обстоятельства, предполагающие обязательное реагирование на их возникновение, в том числе и в области транспортной логистики. С уходом абсолютно всех иностранных контейнерных перевозчиков порт Санкт-Петербург в прямом смысле опустел. И надо было что-то делать. Просто так получилось, что мы стали первыми. Что касается трудностей, хотя я скорее бы назвал это затруднениями, то они были самые обычные при открытии нового бизнес-направления. Самое главное, что клиенты поверили как OVP Shipping, так и нам, что организуется именно еженедельный контейнерный сервис, а не разовая подача судна для вывоза экспортного груза, оставшегося в порту.

    Как трансформировалась линия за эти два года?

    Я бы не называл это серьезной трансформацией. Просто мы старались не только услышать текущие потребности наших клиентов, но и в какой-то мере предугадать их будущие желания в той ситуации неопределенности, в который оказались абсолютно все. Поэтому, помимо портов Китая суда OVP Shipping стали заходить в порты Северной Африки – Александрию и Думьят. Доставка грузов также стала осуществляться в порты Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи транзитом через один из портов Китая. А на северо-западе России помимо Санкт-Петербурга суда начали заходить еще и в Калининград.

    Можете ли Вы поделиться цифрами? Два года работы линии – это…?

    Продолжая Вашу мысль, это – 79 судозаходов в порты Санкт-Петербурга и Калининграда и 2 миллиона тонн самых разных товаров в контейнерах. В настоящее время OVP Shipping оперирует 14 контейнерными судами различной вместимости от 1400 до 4843 TEU.

    C-Shipping, можно сказать, стал создателем трендов российского контейнерного рынка и, в частности, рынка Северо-Запада. Какие тенденции на этом рынке наблюдаются сейчас?

    Я бы не сказал, что C-Shipping создает какие-то тренды на российском контейнерном рынке. Это именно рынок задает тенденции. Раньше почему-то крупные иностранные перевозчики, например, Maersk, думали, что это только они задают тренды на контейнерном рынке и так себя и позиционировали. Наконец-то все встало на свои места, и грузовладельцы, покупатели и продавцы товаров задают тот тренд, который должны предугадать перевозчики и предложить своевременную и качественную услугу по перевозке. То есть рынок морских контейнерных перевозок в России по-настоящему становится конкурентным, появилось достаточное количество самых разных контейнерных перевозчиков. И это хорошо для всех нас и для развития торговых связей и экономики нашей страны.

    Исполнится ли прогноз, озвученный C-Shipping на V Международной практической конференции «Shipping & digital. Опыт 2024» в Петербурге, о том, что рост объема морских контейнерных перевозок между портами Китая и Санкт-Петербургом по итогам 2024 года составит 15%?

    Итоговые цифры контейнерного грузооборота Большого порта Санкт-Петербург по результатам года пока не подсчитаны, но уже сейчас очевиден существенный рост по сравнению с прошлым годом, в основном за счет увеличения каботажных перевозок более чем в 1,5 раза. Вклад именно перевозок между Санкт-Петербургом и портами Китая в рост суммарного грузопоток также очевиден и, по моему мнению, рост по этому направлению составит не менее 10-12%. Подождем официальных данных.

    Какие планы у C-Shipping на ближайший год?

    Планов, как всегда, много. При этом в транспортной логистике надо планировать не на год, а на годы вперед. Некоторые проекты требуют не один год разработки от идеи до воплощения. Мы уже заявляли наши планы по открытию контейнерного сервиса между Санкт-Петербургом и странами Западной Африки, активно развиваем направление логистики новых товарных автомобилей, и, конечно, не забываем о развитии морского сообщения со странами Юго-Восточной Азии. Нам будет что предложить клиентам и рынку в ближайшее время.

    Что ждет рынок линейного сервиса между портами Китая и Санкт-Петербургом?

    Данный рынок активно развивается и, как я уже говорил ранее, находится в конкурентной фазе – самой динамично меняющейся и интересной. Пришло много разных игроков, национальных и иностранных, больших и маленьких, каждый предлагает свой продукт, клиентам есть из чего выбирать. И это – хорошо.

    Вы пришли на рынок в непростое время – как изменился российский рынок в целом за эти два года и чего можно ждать в будущем?

    По-моему, рынок постепенно балансируется, ажиотажный спрос, который наблюдался в 2023 году и в начале 2024 постепенно переходит в планируемый, грузовладельцы перестают в прямом смысле «бросаться» то в порты Дальнего Востока, то на железную дорогу, а начинают выстраивать предсказуемую логистику от места зарождения груза. Это в свою очередь позволяет перевозчикам отлаживать более ритмичные перевозки, подбирать и привлекать оптимальный тоннаж судов, предлагать эффективные решения. В целом – будет увлекательно.

    Фото: C-Shipping

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

     

     


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