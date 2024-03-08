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08.03.2024

Женщины в логистике – 6

    • В продолжение темы своим опытом и наблюдениями за рынком и за тем, как меняется отношение к женщинам в транспорте и логистике со стороны коллег-мужчин, с SeaNews поделилась Вера Горбачева, CEO компании Barrus Projects.

    Каковы были Ваш путь в логистику и Ваш путь в логистике? С какими сложностями приходилось сталкиваться?

    Женщины в логистике - 6

    В логистику я попала совершенно случайно в конце девяностых, как и многие в то время, когда рыночная экономика только выстраивалась. Знаете, я никогда не воспринимала происходящие события как «сложности». Есть изменения, в которых надо адаптироваться и находить лучшее решение, с максимальной выгодой для компании. Чем быстрее вы это осознаете и начинаете работать с командой над поиском возможностей и решений, тем успешнее будет конечный результат. За последние 25 лет в нашей стране произошло такое количество событий и изменений, что высокая адаптивность должна быть у нас на уровне ДНК 🙂

    Изменилось ли отношение к «женщинам на борту» с того времени, как Вы начинали? Если изменилось, в какую сторону?

    Когда я только начинала свою карьеру, женщин в индустрии практически не было. Ввиду того, что, безусловно, не хватало знаний и опыта, то временами было непросто противостоять «бородатым дядькам». Со временем, по мере развития рынка, развития сотрудников, стало появляться больше женщин – настоящих профессионалов в цепочках поставок, и фокус больше сместился в плоскость профессионализма, а не гендерного различия. С каждым годом спрос на высококомпетентных сотрудников увеличивается, и компании все меньше обращают внимание на пол сотрудника, выбирая в пользу опыта, потенциала и мотивации кандидата.

    Стратегия компаний, нацеленная на формирование кадрового резерва и развитие талантов, позволяет большему количеству женщин найти свое призвание в логистике, развить свои компетенции и попробовать себя в новых ролях.

    Какова сейчас ситуация на рынке труда в транспорте и логистике с точки зрения гендерного расклада?

    С каждым годом процент увеличивается, и это видно уже невооруженным взглядом. Если обратиться к статистике, то по состоянию на 2023 год по данным отчета Gather@ женщины составляют около 41% от общей численности сотрудников, работающих в цепочках поставок, что является рекордным показателем за все предыдущие годы. Уровень позиций, которые занимают женщины в высшем менеджменте, также обновил рекорд в 2023 году, составив 26%.

    Женщины в логистике - 6

    Есть ли, на Ваш взгляд, какие-то специфические сферы или функции, которые женщинам в транспорте и логистике даются лучше, чем мужчинам?

    Если честно, то все очень индивидуально, и единого рецепта нет. Другой вопрос, что многие женщины более внимательны при работе с цифрами и документами и на определенных позициях компании делают выбор в их пользу.

    Есть ли какие-то сферы, закрытые для женщин или в которых женщин мало (и почему)? Или все это стереотипы?

    По моему мнению, есть не сферы, а закрытые компании, в которых лучше приживаются мужчины.

    Насколько сложно совмещать работу и семью, работу и личную жизнь, работая в логистике?

    Все зависит от личных обстоятельств, целей, личностного понимания «как должно быть» и партнера, с которым вы идете по своему пути. Если есть цель, то путь найдется, а если его нет, то его надо проложить. Если следовать такому подходу, то можно успешно совмещать работу, семью и личную жизнь.

    Что бы Вы пожелали женщинам-коллегам – и коллегам-мужчинам?

    В первую очередь я хочу пожелать успехов, профессионального и личностного роста, совместной продуктивной работы и интересных проектов. Мир стремительно меняется и очень важно сохранять гармонию с собой, коллективом, семьей, видеть перспективу и новые открывающиеся возможности. Желаю всем коллегам здоровья, мира и добра!

    Фото: Barrus Projects


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