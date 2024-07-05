Рефперевозки: санкции как точка роста

Как развивается российский рынок рефконтейнеров, нужны ли этому сегменту субсидии от государства, что зависит от логистических операторов и за счет чего удается удержать старых клиентов и привлечь новых, а также о планах на будущее и новых маршрутах в интервью SeaNews рассказал директор по развитию компании «Полярная звезда» Антон Востриков.

Какова на сегодня емкость рынка рефконтейнеров по России и на международных направлениях? Каковы темпы и прогнозы роста рынка?

В прошлом году по сети РЖД было перевезено чуть больше 40 тысяч рефконтейнеров, из которых наша компания отправила около 30%. Объем перевозок в рефконтейнерах по сети РЖД регулярно растет, чему способствуют несколько факторов: списание парка рефсекций, большее внимание производителей грузов к качеству доставки своей продукции до конечного потребителя, сложности с автомобильным транспортом, ну и, конечно же, развитие новых направлений.

За последние два года отечественные рефоператоры из исключительно российских компаний стали международными, уход западных линий сильно помог нам развиться. Весной 2022 года начались первые отправки в Китай, Вьетнам. А сейчас через Владивосток соединяем Россию со всеми странами Юго-Восточной Азии – от Японии на севере до восточного побережья Индии на юге. Через Новороссийск и Санкт-Петербург активно развиваем отношения с арабским миром, начали налаживать перевозки из Латинской Америки, в перспективе планируем выйти на рынок Африки (не считая Египта, из которого мы уже возим).

Импорт фруктов, овощей, бытовой химии и косметики продолжает расти. Если раньше эти товары перевозились морскими линиями недружественных стран, сегодня они переключаются на отечественные линии и отправки по железной дороге. Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, можно сказать: емкость рынка ничем не ограничена, но оценить ее сложно. Данный сегмент растет многие годы подряд и, надеюсь, продолжит развиваться и в дальнейшем. Весь объем российского рынка рефконтейнеров, по оценкам АСОРПС, составляет порядка 15 тысяч единиц.

О дефиците рефконтейнеров на рынке речь тоже не идет, рынок достаточно сбалансирован. Компания «Полярная звезда» развивается эволюционно, по мере развития мы докупаем контейнеры, чтобы не создавалось дефицита.

Какие грузы и на каких направлениях перешли с других видов транспорта на рефконтейнеры? По каким грузам и на каких направлениях наблюдается наиболее существенный рост?

Основные значимые изменения произошли на международном рынке. Во-первых, это уход западных компаний, что позволило занять их нишу. Во-вторых, открытие Китая для экспорта: сначала курицы, потом говядины, сейчас еще и свинины. Мурманск тоже начал осуществлять экспорт в Юго-Восточную Азию, в том числе в Китай. Это дало рост объемов экспорта.

Россия импортирует, как и прежде, рыбу, овощи и фрукты, косметику, химию, электронику (с батарейками и ЖК-мониторами). Как я уже говорил, для нас еще два года назад этого рынка просто не было. Поэтому правильнее будет сказать, что с одной стороны объем перешел от западных линий к отечественным операторам, а с другой стороны отечественные производители начали экспортировать свою продукцию в третьи страны.

Китай намерен снизить логистическую стоимость для повышения собственной экономики. Как складываются взаимоотношения с этим торговым партнером?

Я бы по-другому посмотрел на вопрос субсидий. Китай, примерно как и РФ через Российский Экспортный Центр (РЭЦ), поддерживает своих производителей. И мне как оператору, который предлагаем клиентам все имеющиеся на сегодняшний день маршруты транспортировки, все равно, будет субсидия или нет. В зависимости от изменения стоимости перевозки по одному из маршрутов мы просто перенаправляем потоки, исходя из потребностей клиента. Кто-то готов платить за скорость, кто-то, наоборот, покупает впрок и отправляет морем. Суммируя, если субсидий не будет, то торговля не остановится. Если цена доставки без субсидии вырастет на 1000 долларов, то конечный потребитель этого не заметит, это всего-то 3 рубля на килограмм.

Поэтому реальное снижение себестоимости зависит от логистических операторов, от экспедиторов – как мы управляем своим парком, насколько эффективно его позиционируем: сокращаем порожние пробеги, сокращаем срок ожидания между выгрузкой и погрузкой. Здесь оптимизация в наших руках.

Как изменилась сетка маршрутов морских и ж/д рефперевозок за последний год?

По направлению Юго-Восточной Азии начали развиваться не только железнодорожные перевозки с морским плечом через Владивосток, но также активно повезли по deep sea с прибытием / отправлением в/из Санкт-Петербурга и Новороссийска. Здесь существенно увеличился объем. Если линейный рынок на Дальнем Востоке можно назвать стабильным, то deep sea все еще непредсказуем. Но за счет цены и лимитированной пропускной способности восточного полигона везем и этим маршрутом.

В этом году мы совершили революционный прорыв – отправили из Китая по железной дороге стандартные рефконтейнеры с питанием от энергоконтейнера через Забайкальск в Россию. Обеспечили кратчайшие сроки доставки из Китая – 20-25 суток из Циндао до Москвы. Это на 30% быстрее, чем через Владивосток и в 2-3 раза быстрее, чем по deep sea – поэтому делаем упор на развитие этого направления, которое уже пользуется большим спросом.

Планы на ближайшее время – запустить экспорт в стандартных рефконтейнерах через ж/д погранпереход. До этого экспорт и импорт по железной дороге осуществлялся только автономными контейнерами, которые имеют меньшую грузоподъемность и меньший объем относительно универсальных рефрижераторных контейнеров.

После стабилизации и выхода на новые объемы в Китае компания открыла второе новое направления перевозок: маршруты из Индийского океана из восточных и западных портов Индии.

Третье направление – это перевозки из Латинской Америки. Из всех стран Восточного Побережья Латинской Америки мы можем доставить рефрижераторные грузы – мясо, рыбу, фрукты.

Заключаем как можно больше договоров со всеми имеющимися морскими линиями по своим направлениям. Нам это дает вариативность расписания, конкурентную среду по цене, по срокам. На дальневосточном направлении сотрудничаем с более 10 морскими линиями, на направлении deep sea – более чем с 5 линиями.

На сегодня мы – чуть ли не единственный отечественный рефоператор, который осуществляет морской сервис в рефконтейнерах в/из более 30 стран на еженедельной основе.

Разрабатывает ли компания индивидуальные мультимодальные сервисы, адаптированные под конкретные цели клиентов?

Это, как правило, зависит от объемов перевозки клиента. На примере этого года: при перевозке рыбы с Дальнего Востока разработали сервис в Самару, Киров, а из Москвы делали отправки в Новую Чару и Лабытнанги. В прошлом году отправили рыбу по Северному морскому пути и далее из Мурманска по железной дороге на Питер.

Что касается международной логистики – мы готовы предлагать варианты под клиента, разрабатываем и делаем отправки.

Какие на сегодня существуют стандарты непрерывной холодильной цепи? Соответствуют ли текущие условия рефперевозок компании стандартам непрерывной холодильной цепи?

Компания является инициатором разработки стандартов и требований по соблюдению НХЦ (непрерывной холодильной цепи) на железнодорожном транспорте.

Только за счет качества перевозки нам удается удерживать старых клиентов и привлекать новых. У нас есть все инструменты для контроля полного цикла непрерывной холодильной цепи во время перевозки: при автоперевозке – это использование навесных дженсетов, которые позволяют поддерживать температуру, онлайн-мониторинг по железной дороге, визуальный контроль специалистами. У нас довольно обширная сеть ПТО (пунктов технического обслуживания), где проходит осмотр рефконтейнеров и имеется вся необходимая техническая база для оперативного ремонта, чтобы не допустить изменения температуры груза. Все наши агенты, как в России, так и в Китае и в третьих странах, получают четкие инструкции по работе в рефконтейнерами, их механики приезжают к нам на обучение.

То, что компания делает особый акцент на техническое и сервисное обслуживание, способствовало повышению удовлетворенности клиентов и укреплению позиций на рынке?

Если клиенту пару раз привезешь некондицию – он просто перестанет с тобой работать. Наша клиентская база расширяется, объем перевозок растет от года к году, мы отправляем порядка 30% от общего объема рефконтейнеров по сети РЖД. То есть, своей деятельностью мы доказываем, что возим грузы в соответствии со стандартами НХЦ.

С нами работают как крупные федеральные торговые сети, так и малые и средние предприниматели. И для всех важно качество, так как эту продукцию нужно сбывать, а покупатель голосует рублем.

Сайт компании «Полярная звезда» https://www.polar-star.ru/

Телеграм-канал https://t.me/tg_polarstar

Реклама. ООО «Полярная звезда». ERID:2SDnjc93Wre

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции