Женщины в логистике – 7

В продолжение дискуссии о роли и месте женщин в логистике о гендерном раскладе в этой сфере, особенностях и сложностях профессии рассказывает Анастасия Кизулева, исполнительный вице-президент по морской логистике Noytech Supply Chain Solutions.

Каковы были Ваш путь в логистику и Ваш путь в логистике? С какими сложностями приходилось сталкиваться?

Я пришла в логистику сразу после окончания института и осваивала эту профессию с нуля. Считаю, что сложностей было не больше, чем в других сферах деятельности. Ведь в любой области всегда есть чему учиться. Однако могу с уверенностью сказать, что процесс был увлекательным и интересным.

Изменилось ли отношение к «женщинам на борту» с того времени, как Вы начинали? Если изменилось, в какую сторону?

В последние годы замечаю рост количества женщин-экспертов в различных профессиональных сообществах. По моим наблюдениям, женщин на руководящих позициях в целом стало больше.

Какова сейчас ситуация на рынке труда в транспорте и логистике с точки зрения гендерного расклада?

Одна из моих коллег часто говорит: «логистика – это тяжелый женский труд». Речь, конечно, о профессиях оператора, координатора, декларанта, сотрудника по работе с клиентами. Хотя за последние годы ситуация не сильно изменилась. В профессии «офисного логиста» женщин больше. Мужчины тоже есть – их примерно 20-30% от всего коллектива – и обычно это надежные, стабильные сотрудники. В продажах соотношение составляет примерно 50/50. Что касается складских работников, водителей-экспедиторов, портовых работников – там явный перевес в сторону мужчин.

Есть ли, на Ваш взгляд, какие-то специфические сферы или функции, которые женщинам в транспорте и логистике даются лучше, чем мужчинам? Есть ли какие-то сферы, закрытые для женщин или в которых женщин мало (и почему)? Или все это стереотипы?

Работа логиста в офисе предполагает взаимодействие с большим объемом информации и часто требует многозадачности. В современном мире это не всегда рассматривается как преимущество, однако в логистике многозадачность необходима. Часто приходится одновременно решать вопросы с перевозчиками, клиентами и коллегами по телефону, электронной почте и посредством личных встреч. Сосредоточившись на одной задаче, можно пропустить другие.

Еще одна сложность, с которой приходится сталкиваться, – это высокий стресс. Логистика требует внутреннего спокойствия, авторитета и умения решать конфликты, чтобы сосредоточиться на выполнении рабочих задач. Здесь у женщин также часто есть преимущество.

Насколько сложно совмещать работу и семью, работу и личную жизнь, работая в логистике?

Я считаю, что этот вопрос одинаково вызывает трудности как у женщин, так и у мужчин, независимо от выбранной профессии. Тем не менее, многие успешно проявляют себя в различных сферах жизни.

Основная часть работы в логистике осуществляется в офисе, однако для решения оперативных вопросов нужно периодически быть на связи в нерабочие часы и выходные. Это не означает работу 24/7, однако отправить данные о грузе с мобильного телефона в субботу в нашей сфере – вполне нормально.

Ведь одно своевременное действие, например, ответ на звонок и отправка данных, что занимает не более 5 минут, может сэкономить много времени и денег для наших клиентов.

В эпоху, когда большинство людей живет в мире гаджетов, это не представляет серьезных проблем для тех, кто имеет соответствующий склад характера. В то же время есть люди, для которых такой график может быть неприемлемым. Поэтому логистика – это профессия не для всех.

По моему мнению, женщины лучше справляются с многозадачностью, что делает этот процесс несколько проще.

Отдельно хочу упомянуть удаленную и гибридную формы работы, которые стали актуальными после пандемии. На мой взгляд, такой подход эффективен с опытными сотрудниками, которые осознают свою ответственность и могут успешно работать в этих режимах.

Что касается гендерного вопроса, стоит упомянуть сотрудниц с маленькими детьми. Есть множество хороших примеров, где мы видим положительные результаты их работы на «удаленке» или в гибридном режиме. Однако здесь важны взаимное доверие и лояльность как со стороны компании, так и сотрудника. Это движение в обе стороны.

Что бы Вы пожелали женщинам-коллегам – и коллегам-мужчинам?

Не люблю давать советы, но много лет назад я пришла к выводу, что профессиональные навыки должны оставаться в рабочем контексте. Умение решать проблемы, безусловно, пригодится и в повседневной жизни, когда приходится сталкиваться с форс-мажорными ситуациями. Но в целом полезно разделять рабочие и нерабочие навыки.

Фото: Noytech Supply Chain Solutions