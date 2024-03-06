Женщины в логистике – 4

Дискуссию о роли и месте женщин в логистике продолжает еще одна сотрудница транспортной компании Delko – руководитель группы международных перевозок Анастасия Беринцева. Кстати, она не во всем согласна со своей коллегой Евгенией Дербенцевой, чье интервью мы опубликовали накануне. Нов главном коллеги согласны – женщина может все, если занимается любимым делом и вкладывает в работу душу.

Каковы были Ваш путь в логистику и Ваш путь в логистике? С какими сложностями приходилось сталкиваться?

В транспортной логистике я работаю почти 24 года. При первом трудоустройстве был выбор: менеджер по продажам или логист — после трех месяцев испытательного срока, поработав по разным направлениям, я со стопроцентной уверенностью выбрала логистику.

В первое время сложности были во всем: в документах, в международных Конвенциях и законодательстве, элементарно построить маршрут Россия – Италия было проблематично. В голове было множество вопросов: «Как ехать машине? А дальше куда: Словакия или Венгрия?» В общем, было над чем подумать.

У меня не было достаточного уровня компетенций. К тому же компания тогда только начинала развивать международное направление — спросить было не у кого, все было в моих руках. Не было автоматизации, программных продуктов, все приходилось делать самостоятельно и в сжатые сроки

Но время шло, я становилась более опытной, а поскольку работа была невероятно интересная, я буквально жила ею, проводя в офисе по 12-14 часов.

Изменилось ли отношение к «женщинам на борту» с того времени, как Вы начинали? Если изменилось, в какую сторону?

На мой взгляд, особо ничего не поменялось, хотя женщин в этой профессии сейчас больше, чем 20 лет назад.

Что же касается логистики, то здесь нет разницы между мужчинами и женщинами, все зависит от способностей.

Я считаю, что мне очень повезло с первым работодателем, который принял меня в компанию без опыта, сразу после университета, дав таким образом возможность проявить себя.

Мне и по сей день везет с руководителями и директорами, которые оценивают своих сотрудников исключительно по заслугам и проделанной работе, а не по гендерному признаку.

Какова сейчас ситуация на рынке труда в транспорте и логистике с точки зрения гендерного расклада? Есть ли, на Ваш взгляд, какие-то специфические сферы или функции, которые женщинам в транспорте и логистике даются лучше, чем мужчинам? Есть ли какие-то сферы, закрытые для женщин или в которых женщин мало (и почему)? Или все это стереотипы?

Если говорить о дальнобойщиках-девушках, то мое мнение здесь однозначное: это не женская работа, поскольку эта деятельность требует большой физической отдачи и сил. Тем не менее я считаю этот выбор личным делом каждой.

Водители-мужчины делятся на два типа: первые поддерживают и даже готовы где-то уступить дорогу, помочь, тогда как вторые категорически против.

Насколько сложно совмещать работу и семью, работу и личную жизнь, работая в логистике?

Я разделяю профессии на мужские и женские, связывая это исключительно с физической нагрузкой.

На мой взгляд, женщины реже занимают высшие руководящие должности. Возможно, это связано как со стереотипами, так и с возможностями женщин, поскольку не каждая готова отдать приоритет карьере, но в то же время у каждой есть желание реализовать себя не только в семье, но и в профессии.

Самое главное — выдержать баланс. Конечно, бывает сложно, но именно преодоление этих трудностей делает нашу жизнь такой разнообразной, неповторимой и помогает быть в тонусе.

Что бы Вы пожелали женщинам-коллегам – и коллегам-мужчинам?

Своим коллегам хочу пожелать заниматься только любимым делом, вкладывая в работу не только разум, но и душу; всегда оставаться честными по отношению к себе, своим коллегам и партнерам.

Фото: Delko