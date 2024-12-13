Изменения в тарифной политике автоперевозок

О причинах снижения тарифов на перевозки автомобильным транспортом и других тенденциях рынка, а также о прогнозе на 2025 год SeaNews рассказал Санджар Ашуралиев, генеральный директор транспортной компании Delko.

Сегодня мы наблюдаем снижение тарифов на автомобильные грузоперевозки по сравнению с 2023 годом. За период с января по октябрь 2024 года ставки снизились на 13,5%. Текущие ставки не являются справедливыми для перевозчиков, так как себестоимость транспортной логистики лишь увеличивается – с начала года она выросла более чем на 7%.

Основная причина такой тенденции – расширение рынка вследствие прихода большого числа новых игроков. Во-первых, появилось множество несистемных перевозчиков с 3-5 машинами. Во-вторых, ведущие представители ритейл-сферы увеличили объемы собственного автопарка.

Согласно статистике ГИБДД, в прошлом году российский рынок грузовиков пополнили практически 56,7 тыс. импортных машин – это в два раза больше, чем годом ранее. Значительные объемы закупок пришлись на третий и четвертый кварталы, когда произошел рост тарифов на автомобильные грузоперевозки на 30% год к году. В конечном итоге в 2024 году игроки отрасли столкнулись с тем, что предложение существенно опережает спрос.

Тяжелее всего сегодня приходится крупным системным транспортным компаниям, поскольку они работают в минус. Сложно сказать, скольким из них удастся долго просуществовать в этом режиме.

В декабре можно ожидать небольшого повышения ставок – на 3-5%. Драйвером роста станет транспортировка грузов с сохранением температурного режима: сегодня мы наблюдаем нехватку полуприцепов-рефрижераторов, из-за чего компании вынуждены поднимать тарифы. Другие причины увеличения ставок останутся прежними: рост зарплат шоферов, использование более дорогостоящего топлива зимой, рекордная ключевая ставка ЦБ РФ, повышающаяся стоимость лизинга.

В следующем году рынок ожидают налоговая реформа, значительное повышение тарифов РЖД, из-за чего некоторые грузы будут переориентированы на автодоставку, пересмотр размеров платежей в системе «Платон», рост цен на топливо, нехватка водителей и т.д. Все это тоже скажется на тарифах.

Мы считаем, в такой ситуации существует два варианта развития рынка. Если предложение все еще будет значительно опережать спрос, повышение тарифов будет не очень ощутимым – на 9-10% год к году. Однако при возникновении малейшего дефицита грузоперевозчиков есть риск роста ставок минимум на 20%.

В то же время нельзя забывать о распространении в индустрии электронного документооборота. Это постепенно заставляет индивидуальных предпринимателей и системных перевозчиков играть по одним правилам. Кроме того, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году рост ВВП будет ниже, чем в 2024. Это говорит о снижении объема грузов, что также может существенно повлиять на тарифную политику.

Фото: Delko

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