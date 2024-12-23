Почему растут тарифы

О факторах, влияющих на динамику тарифов на автоперевозки, рассказывает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России.

На рынок грузоперевозок в настоящее время влияет множество факторов. С одной стороны, в 2024 году увеличился утилизационный сбор, а в январе 2025 произойдет его очередное повышение. Кроме того, выросли стоимость топлива (вместе с введением скидки в летний период и отменой скидок в зимний период) и ключевая ставка Центробанка РФ. Также в будущем году планируется введение системы «ГосЛог», увеличение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей.

С другой стороны, некоторые производители тягачей сейчас предоставляют хорошие скидки, появляется много «отказных» машин по приемлемой цене.

Сейчас мы видим, что благодаря развитию электронной коммерции и строительного сектора растет объем автоперевозок товаров народного потребления, продовольственных товаров и строительных материалов. Число запросов на автоперевозки увеличивают такие отрасли как ритейл и дистрибуция (сети супермаркетов, торговые центры), пищевая промышленность, медицинская и фармацевтическая индустрии.

В зависимости от влияния каждого из перечисленных факторов будет понятна реальная картина на рынке грузоперевозок в 2025 году.

Фото: FM Logistics

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